El Canarias baja los brazos ante un gran Unicaja que sella su clasificación al playoff

El Unicaja certificó su clasificación para la fase por el título con su tercera victoria consecutiva ante un rival directo como el Iberostar Tenerife , equipo revelación de la Liga Endesa, al que superó con claridad, recortando las diferencias entre ambos en la clasificación (88-67) .



El partido, adelantado de la jornada 31, comenzó igualado hasta el minuto 7 con 13-11 en el marcador y dos equipos agresivos, fuertes en defensa y aplicados en el rebote, aunque el tiro exterior del Unicaja, sobre todo los triples del escolta serbio Nemanja Nedovic y del alero polaco Adam Waczynski daban ligeras ventajas a los locales (17-14, minuto 9).



El Iberostar Tenerife , muy firme y con todos sus hombres exhibiendo un buen nivel y repartiéndose los puntos, empató el primer cuarto (18-18).



La diferencia era mínima entre ambos equipos, con alguna ventaja del Unicaja, quizás algo más consistente con el tiro exterior y más ágil dentro de la zona con el pívot serbio Dejan Musli imponiendo su ley bajo los tableros (27-20, minuto 13).



Pero el pívot Fran Vázquez, ex del Unicaja, no estaba por la labor de dejar que su equipo bajara la intensidad y apretó el marcador con su tiro de media distancia y ocho puntos casi consecutivos (27-24, minuto 14).



Los hombres de Joan Plaza sobrevivían a base de triples, ahora del escolta serbio Jamar Smith (30-24, minuto 15), pero los visitantes contrarrestaban con la dirección y los puntos de Rodrigo San Miguel.



Los locales sufrían, pero nuevamente los lanzamientos desde 6,75 de Waczynski, del base Alberto Díaz y de Smith -ocho triples de 12 intentos- fueron claves para el despegue al descanso (44-34).



Y el tiro exterior seguía funcionando para el Unicaja, con nuevos triples de Nedovic y otro de Waczynski que terminaron de romper el partido (57-36, minuto 25), y una estadística espectacular en este apartado, 11 aciertos más allá de la línea de 6,75.



El partido lo tenía controlado el Unicaja con una efectiva defensa, que ahogaba el ataque del Iberostar Tenerife , atascado, con solo 38 puntos en 28 minutos, y 12 en el tercer cuarto (65-46).



El Unicaja no encontraba oposición en los tinerfeños y se mostraron muy superiores en una segunda parte brillante, en la que cimentaron un triunfo que les permite soñar con ser cabezas de serie en la fase por el título.