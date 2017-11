El Canarias consigue un sufrido triunfo en Grecia para mantenerse en lo alto de su grupo

El Iberostar Tenerife sumó su cuarta victoria en la Liga de Campeones FIBA al derrotar en Grecia al PAOK Salónica, en un choque que si bien los tinerfeños tenían controlado hasta el final del segundo cuarto, en los últimos minutos se les complicó.



Con el marcador 74-75 y a falta de 19 segundos para el final, Nico Richotti anotó un tiro libre (74-76) y el rebote fue para Abromaitis, que fue objeto de falta y logró anotar sus dos tiros de personal dejando ya una ventaja de cuatro puntos, a 15 segundos del final que ya los griegos no pudieron recuperar.



Pero el dominio fue siempre de los tinerfeños desde los primeros instantes llegando a tomar ventajas de hasta doce puntos (24-36) en el segundo cuarto.



El ataque de los insulares funcionó bien, Abromaitis y Tobey se mostraron muy efectivos y eso les permitió mandar en el marcador, pero el cuadro español no terminó de romper el partido debido a que en defensa no estaban todo lo intenso que se esperaba, y eso lo aprovechó bien el PAOK Salónica para mantenerse vivo en el choque.



Con Beirán ocupando la posición de base, el Iberostar Tenerife se atascó en ataque y vio como su rival lograba bajar la ventaja en el marcador e irse al descanso seis puntos abajo (36-42).



Un parcial de 5-0 para los griegos pusieron el marcador en 41-42 y poco más tarde lograrían igualar el choque a 46, aprovechando esa falta de confianza del equipo de Nenad Markovic que, ni lograba defender con intensidad, ni lograba ajustar bien sus jugadas de ataque.



Era el momento de los exteriores, y Nico Richotti tomó el mando de su equipo acompañado por White, y tras un parcial de 0-8, el Iberostar Tenerife volvió a coger aire (46-54).



Lo cierto es que el PAOK Salónica, que apretó mucho en defensa, nunca bajó los brazos y no permitió que su rival decidiera el choque con facilidad.



El último cuarto fue frenético. Igualdad en el marcador y los locales aprovechando las facilidades que les daba el Tenerife. Muchas pérdidas de balón y atasco en ataque y el marcador se volvía a equilibrarse (70-70, minuto 39).



Tscholas, con un fenomenal triple, pondría a su equipo por primera vez delante en el marcador (73-72) a falta de 55 segundos, pero en ese tramo final el equipo de Nenad Markovic jugó con madurez y supo sacar "petróleo" de sus siguientes ataques.



Richotti pondría el 73-74 y, a partir de ahí acierto en los tiros libres y errores visitantes para terminar ganando por ese 74-79.

Ficha Técnica 74. PAOK Salónica (17+19+21+17): Koniaris, Karras, Margaritis (8), Katsivelis (16), Jones (15) -inicial-, Klassen (5), Triche (2), Tsochlas (13), Chrysikopoulos (7), Zaras (8) y Charalampopoulos.



79. Iberostar Tenerife (23+19+19+18): San Miguel (9), Richotti (22), Ponitka (12), Abromaitis (8), Tobey (15) -inicial-, Niang (2), Vázquez, Allen, Beirán (5) y White (6).



Árbitros: Glisic (SRB), Horozov (BUL) y Obradovic (BIH). Señalaron técnica al entrenador del equipo local, Ilias Papatheodorou (min.35).



Incidencias: Encuentro disputado en el Centro de Deportes de PAOK Salónica, ante unos 700 personas.