El Canarias afronta el encuentro frente al Murcia con las dudas de White y Vasileiadis

El Iberostar Tenerife no lo tendrá nada claro este domingo en Murcia con las dudas de White y Vasileiadis, que hasta última hora no se sabrá si podrán jugar frente al UCAM, en el primer encuentro de la segunda vuelta de la Liga ACB.



White, que sufrió un golpe en el dedo de una mano en el partido de la semana pasada contra el Movistar Estudiantes, no pudo actuar ante el PAOK Salónica en el partido de la Liga de Campeones FIBA y en el caso de que lo pueda hacer hoy estará fuertemente protegido.



Por su parte, el alero griego sufrió un pinchazo muscular también en el choque frente al PAOK y tuvo que abandonar el partido. No ha podido entrenar con normalidad y su participación mañana dependerá de la evolución de la lesión en las próximas horas.



Junto a esto hay que señalar que el último fichaje, Josh Akognon, que llegó para sustituir al capitán Nico Richotti, lesionado, será baja por una lesión de rodilla que le tendrá apartado dos meses de las canchas.



Con todo ello, el Iberostar afronta este choque muy mermado, pero con plenas garantías de intentar sacar un partido duro adelante contra un rival directo en la clasificación.



Fotis Katsikaris pidió a sus jugadores máxima concentración para el choque en el Palacio de los Deportes de Murcia, así como controlar el rebote que para este choque será clave.



El técnico griego respeta mucho la primera línea de ataque de los murcianos, un grupo de jugadores con experiencia y con mucha facilidad para generar un tiro como Vitor Benite o Brad Oleson.



Para los tinerfeños será un encuentro para volver a demostrar que, pese a las posibles ausencias cuentan con un grupo importante de jugadores para afrontar un choque de la exigencia de este.



Katsikaris ha unido a la expedición al danés Bonde, un hombre que está demostrando que puede tener minutos también en la ACB, más aún con las posibles ausencias en el grupo aurinegro.



Ganar supondría para el Iberostar Tenerife mantenerse ese grupo perseguidor de los equipos de cabeza, lograr aumentar ventaja con sus perseguidores e ir pensando, no solo en ir preparando la Copa del Rey, sino también trabajando de cara a alcanzar un puesto en la fase final por el título de Liga.