El Canarias se enfrenta al Gaziantep turco con toda su plantilla disponible

El Iberostar Tenerife afronta este miércoles la tercera jornada de la Liga de Campeones midiéndose en Turquía al Gaziantep, en un duelo importante para los laguneros, que quieren situarse entre los mejores del Grupo B de esta competición europea.



El equipo tinerfeño, que acumula una derrota, se medirá al segundo clasificado del grupo, un Gaziantep que venció en la primera jornada al PAOK Salónica (85-82) y al Capo d'Orlando (77-82) en la segunda jornada.



Para el Iberostar Tenerife este choque ante los turcos es un reto porque j ugarán en una cancha muy complicada y ante un rival con un gran potencial, aunque con la pequeña ventaja de que tanto el entrenador canarista, Nenad Markovic, como el alero polaco Mateusz Ponitka, conocen bien al equipo, la cancha y la competición después de su etapa, la campaña pasada, en el Karsiyaka.



El entrenador del conjunto insular desplazó a tierras turcas a la totalidad de su plantilla, con todos los jugadores preparados para intentar lograr esa victoria que los situaría en los primeros lugares del grupo.



Es posible que Davin White, lesionado y que no ha podido jugar los últimos partidos, pueda disponer de algunos minutos e ir recuperando el ritmo de competición.



El grupo insular se muestra muy motivado de cara a este compromiso, aunque conscientes de que no será un encuentro fácil debido al potencial del rival.



El equipo canarista no regresará a la isla tras el partido, sino que se quedará en Península porque el domingo jugará en Andorra.