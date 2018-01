Casimiro: "Es un reto ganar a un equipo de gran presupuesto como Darussafaka"

El técnico del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha asegurado que su conjunto visitará a un Darussafaka Estambul que tiene "un gran presupuesto y muy buenos jugadores", por lo que será "un reto" ganar en el partido de la segunda jornada de la segunda ronda de la Eurocopa.



"Nuestro conjunto afronta ahora cuatro partidos fuera de casa, el primero ante Darussafaka, y todos son igual de importantes. Nos mediremos a un equipo con un gran presupuesto, que el año pasado estaba en Euroliga y que tiene muy buenos jugadores, y será un reto enfrentarnos a ellos en su cancha e intentar ganar", ha dicho en la web del club insular.



El entrenador manchego ha resaltado que sus jugadores juegan a un ritmo más alto que el del rival, por lo que intentarán marcar el tiempo del partido.



"Ellos juegan a un ritmo más lento que nosotros, por lo que si somos capaces de estar bien en defensa, reboteamos y podemos salir rápido, y somos eficaces, podremos llevar el encuentro a nuestro terreno. En caso de que no sea así, tendremos que sufrir un partido más lento y saber interpretarlo", ha comentado.



Luis Casimiro no ha querido destacar a ningún jugador de Darussafaka, aunque es consciente de que el base y escolta norteamericano Scottie Wilbekin es uno de sus principales referentes.



"Destacar a un solo jugador de ellos hará que los demás estén alerta y nos puedan hacer daño. Sí es verdad que Wilbekin es un jugador muy anotador, pero no podemos olvidarnos de sus restantes compañeros, ya que tienen un gran plantel y un gran entrenador", ha señalado.