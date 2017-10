Luis Casimiro lamenta el desgaste físico de los jugadores debido a los largos desplazamientos

El entrenador el Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha lamentado el desgaste que se produce al jugar en competición europea, por los largos desplazamientos.

"Físicamente, el equipo se da palizas, pero no vamos a incidir más en ello. Solo decir que tras el encuentro disputado en Turquía llegamos a casa sin dormir, a las diez de la mañana, tras siete horas de vuelo y estar en no sé cuántos aeropuertos. Es lo que nos toca y no vamos a darle más vueltas".

Tras un mes de competición oficial en el que han disputado ocho encuentros, Casimiro cree que sus jugadores "deben buscar el equilibrio" entre los puntos "que meten y los que se dejan meter".



El técnico del Herbalife ha añadido que, aunque su equipo ha competido en los dos últimos encuentros, en Andorra y Turquía, de haber hecho mejor las cosas en defensa podría haber ganado.



Y ha hablado de que la situación de Pablo Aguilar, que estará diez días de baja, como mínimo, le obligará a hacer cambios en la distribución de sus jugadores.



"He hablado con Pasecniks para que también juegue de 4 y para él no es problema, pero actuando él en esa posición reducimos la rotación en el puesto de 5", ha dicho al respecto.



Sobre el rival de este domingo, Casimiro ha recordado que ha tenido un calendario difícil, "contra rivales que están bien y más rodados".



"Joventut tiene también la dificultad de que está reconstruyendo el equipo con poco presupuesto. Juegan bien al baloncesto, aunque aún no hayan logrado ningún resultado que les avale en tal sentido", ha agregado.



El entrenador del Gran Canaria se ha congratulado, por otra parte, de dirigir a un jugador como el veterano base Albert Oliver (39 años), que debutó hace 20 años en la máxima categoría, precisamente en un partido ante el Joventut.



"A Albert lo he disfrutado cuatro temporadas, contando la actual, y ha sido una suerte para mí, ya que es una garantía de inteligencia en la cancha, donde es otro entrenador. A él le gusta mucho el baloncesto y disfruta del mismo, lo cual es fundamental para mantenerse en activo a su edad", ha concluido.