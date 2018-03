Casimiro receta "máxima concentración" para ganar al Valencia

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro , ha asegurado este viernes que supone "un reto" que su conjunto esté concentrado este domingo para sorprender y ganar a Valencia Basket en el partido de la 21ª jornada de la Liga Endesa que se disputará en el Gran Canaria Arena.



"Valencia está castigado por las lesiones pero su plantilla es amplia y va segundo en nuestra liga. Es un rival al que no le hemos ganado desde que yo estoy en la isla y que, además, tiene a Abalde en un muy buen estado de forma. Es un reto estar al máximo de concentración para sorprenderles y ganarles", ha dicho en rueda de prensa.



Casimiro ha lamentado que los compromisos de varios de sus jugadores de su equipo con sus respectivas selecciones trastoquen la rutina de entrenamientos.



"Cuesta cambiar el chip, sobre todo cuando los jugadores regresan de una semana muy intensa de viajes, a la hora de cambiar mentalidades y roles en equipos. Estamos teniendo durante la semana ese choque mental de intentar llevar a la gente a nuestro ritmo de competición y al día a día, en una semana súper importante para este club", ha manifestado.



En tal sentido, el técnico manchego del conjunto isleño se ha quejado de los perjuicios que suponen las ventanas FIBA.



"Yo soy solamente el entrenador de un club que está afectado por las ventanas FIBA. Creo que esto va en contra de los intereses del propio club y de nuestros aficionados, porque regresan jugadores lesionados, como Rabaseda en su día y ahora Eriksson, y además va en contra de los intereses del propietario y patrocinadores de este club", ha asegurado.



La lesión del alero sueco Marcus Eriksson le mantendrá apartado de la disciplina del conjunto isleño durante al menos un mes, cuando solo restan tres de competición.



"En una semana muy importante no vamos a contar con nuestro mejor anotador, pero solo debo reiterar que yo solo soy el entrenador de este club, que se siente afectado por las ventanas FIBA; nada más. La realidad a día de ayer es que los jugadores, a la hora de cambiar el chip, estaban aterrizando", ha comentado.



El entrenador también se ha referido a la evolución de la lesión del polivalente Oriol Paulí. "Paulí tiene el ligamento regenerado totalmente y ya puede empezar a trabajar, aunque debe ir paso a paso y poquito a poco. Ahora falta que la fisioterapia lo vaya poniendo en su sitio y que se fortalezca muscularmente. Debemos tener paciencia, aunque parece que su evolución va en los plazos determinados", ha revelado.

Rabaseda: "Solo debemos preocuparnos de nosotros"

Por su parte el alero internacional Xavi Rabaseda ha manifestado que su conjunto se está jugando mucho esta semana y que por ello solo deben preocuparse de sí mismos, empezando por el encuentro de Liga Endesa de este domingo ante Valencia Basket.

"Sabemos que nos estamos jugando mucho esta semana y lo que tengo claro es que nos tenemos que preocupar de nosotros, y da igual quién sea el rival y cómo venga. Tenemos que intentar estar lo mejor posible física y mentalmente y preparar en estos días el partido del domingo. Todo pasa por hacer un buen encuentro ante Valencia e intentar vencer", ha comentado.



Xavi Rabaseda ha afirmado que espera "al mejor Valencia" de todos en el Gran Canaria Arena. "En la Copa del Rey no vinieron como deseaban, pero estoy seguro de que querrán hacer un gran partido en Gran Canaria. Nosotros debemos poner el nivel físico y de juego para llevar el encuentro a nuestro lado y lograr una victoria que sería muy importante para la clasificación", ha señalado.



El alero catalán ha sido uno de los numerosos jugadores de la plantilla que dirige Luis Casimiro que ha estado inmerso recientemente en los compromisos derivados de las ventanas FIBA.



"Excepto Marcus Eriksson, que ha venido lesionado, los demás jugadores hemos llegado bien, aunque hemos tenido dos días irregulares porque faltaba Nico Brussino, que hizo un viaje muy complicado desde Argentina, mientras que Pablo Aguilar y yo llegamos muy cansados tras una semana de entrenamientos y partidos", ha reconocido.



Rabaseda considera que la lesión del fino alero sueco Marcus Eriksson, que estará al menos un mes de baja, deberá suplirse con la aportación de los restantes compañeros.



"No es nuestra culpa que haya estas ventanas, porque nosotros solo jugamos para quien nos llama e intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Es una pena que Marcus haya caído lesionado, pero los demás intentaremos dar un paso al frente para suplirle", ha dicho.



El alero del Herbalife se ha referido también a los próximos compromisos ante el Lokomotiv Kuban ruso en los cuartos de final de la Eurocup.



"Es inevitable ver el calendario y saber los viajes y el nivel de los partidos que nos esperan, aunque lo más importante es el encuentro de este domingo y pienso que tenemos posibilidades de conseguir la victoria, para lo cual tendremos que intentar que nuestra casa sea un fortín", ha señalado.



Xavi Rabaseda tiene confianza en que su equipo aclare su trayectoria en los tres meses de competición que restan para finalizar la temporada.



"Tenemos tres meses de competición por delante que son muy importantes y esperamos aclarar la trayectoria del equipo este año, que no ha sido mala pero tampoco muy buena. Intentaremos que estos tres meses sirvan para darle un vuelco a la situación del equipo, para acabar lo mejor posible y donde nos merecemos", ha comentado.