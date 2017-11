Enrique Moreno: "Esperamos que la aportación del Cabildo baje" y que en el futuro el 'Granca' sea "autosuficiente"

El presidente del Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno, dijo a Efe que pretende que la marca Gran Canaria "crezca y se sobredimensione", ya que ese objetivo y la mejora en las categorías inferiores, sobre todo en cuanto a instalaciones, son los puntales básicos del club.



"He encontrado lo que esperaba al llegar a la entidad: una buena organización y capital humano. Hay una buena estructura, aunque hemos intentado hacer unas mejoras y ahora esperamos que el club crezca lo máximo posible", indicó Moreno, quien lleva poco más de un mes en el cargo.



El mandatario no considera que sea un contrasentido que el club, sustentado por el Cabildo de Gran Canaria, haya disminuido su presupuesto con respecto a la temporada anterior.



"Esperamos que la aportación del Cabildo baje de forma progresiva y que el club crezca con sus propios recursos, a través de la venta de la marca Gran Canaria, abonados y taquillas. Intentaremos equilibrar la aportación del Cabildo para que, de cara a un futuro aún muy lejano, el club sea autosuficiente", apuntó.



De igual forma, el dirigente quiere ver "el Gran Canaria Arena lleno", y espera que el próximo curso se iguale el número de abonados con el de asistentes a los encuentros, en una instalación cuyo acceso "no es el mejor del mundo" a efectos de aparcamiento y de traslado en transporte público, cuestiones que ya han sido trasladadas al Ayuntamiento para mejorar la movilidad.



Asimismo, Enrique Moreno está preocupado por "cumplir los objetivos económicos a nivel presupuestario" y, por ello, comentó que intentarán ceñirse a un presupuesto contenido en gastos e ingresos, sin descartar que se pueda tener superávit.



En el plano deportivo, cree que el equipo no tiene techo y puede conseguir lo que se proponga, como la Copa del Rey, "una meta factible y más cuando la jugaremos ante nuestra afición".



Moreno pasará a la historia por ser el primer presidente remunerado del Gran Canaria, con una asignación de 40.000 euros anuales.



"Este club necesita más profesionalización y mi compromiso con el club y con el Cabildo es ser un presidente que trabaje codo con codo con el resto de empleados de la entidad, y ya en su momento propuse una remuneración acorde a nuestro presupuesto y a mi ocupación en el club", indicó.



En ese sentido, recordó que el CB Gran Canaria es una sociedad anónima deportiva y tiene un consejo de administración que dirige la entidad, por encima del cual está la Fundación Canaria del Deporte que pertenece al Cabildo.



"Se ha buscado un presidente para este consejo de administración, y no hablamos de un concurso de méritos para nombrar un director general. Mi remuneración compensará la dejación de mis funciones como abogado autónomo", manifestó.



Al frente de su cargo, Moreno quiere lograr que el Gran Canaria sea una entidad modélica.



"Buscamos la excelencia y estamos reformando varios departamentos para mejorar. Esperamos lograr mayores ingresos, mejorar en la relación con los abonados y en las categorías inferiores", afirmó.



El presidente cree que deben mejorarse las instalaciones deportivas para los equipos de base, y que también debe aumentar la el capítulo de recursos propios.



"Las categorías inferiores y la venta de nuestra marca son los puntales básicos y de futuro del club", aseguró el dirigente, quien señala que está trabajando con "absoluta independencia y autonomía" con respecto al Cabildo, y que por otra parte está muy esperanzado en las posibilidades deportivas del conjunto profesional.



"Tenemos un equipo muy bueno y creo que vamos a hacer una muy buena temporada", concluyó Moreno.