Enrique Moreno: "El objetivo es tener una infraestructura más potente para llegar a la Euroliga"

El nuevo presidente del Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno, que ha sido presentado este martes de manera oficial en el Gran Canaria Arena, ha indicado que uno de sus objetivos es potenciar la infraestructura para seguir creciendo deportivamente, así como intentar llenar el pabellón.



Moreno, de 53 años y nacido en Madrid aunque reside desde niño en Gran Canaria, estuvo acompañado por el vicepresidente y consejero de Deportes del Cabildo de la isla -entidad que cuenta con la mayoría accionarial de la entidad deportiva-, Ángel Víctor Torres, quien ha agradecido que Moreno aceptase este reto.



"Queríamos nombrar a una persona de consenso y que viviera el club, y estoy convencido de que hará un grandísimo trabajo", ha señalado Torres.



El presidente, por su parte, ha dado las gracias al Cabildo por confiar en él para llevar la gestión "de este gran club, que es de todos los grancanarios".



"Mi proyecto presidencial será fundamentalmente de trabajo. Estoy en un club moderno, profesionalizado y con un capital humano impagable. Debemos trabajar todos en la misma línea para lograr un objetivo común, que es implantar la marca Gran Canaria a todos los niveles", ha dicho.



"Llevamos años compitiendo en Europa y no debemos ponerle puertas a nuestra actividad deportiva, aunque para llegar a la Euroliga hay que tener una infraestructura mucho más potente que la actual y ese será el objetivo", ha asegurado Moreno.



El presidente del Gran Canaria va a pulsar las necesidades de cada departamento para encontrar un plus de consenso dentro del propio club, "que debe funcionar como un reloj".



"Llego a esta entidad en un momento convulso en el baloncesto nacional, aunque ayer [por el lunes] tuvimos una asamblea pacífica para que las aguas vuelvan a su cauce, y se votó una propuesta de estabilidad para los próximos siete años, con lo que se cierra una posible ruptura dentro de la Liga ACB", ha señalado.



"A nivel local, queremos establecer un convenio de colaboración con todos los ayuntamientos de la Isla para crear escuelas de baloncesto, y para intentar que nuestro pabellón se llene de una vez por todas, como ocurrió en la Supercopa", ha revelado.



En ese sentido, Moreno ha comentado que reforzarán el departamento de marketing y generarán muchos eventos en los municipios para que el nombre de la entidad circule por toda la Isla.



"Queremos que toda la sociedad grancanaria pase por nuestro pabellón, porque todo el que vea nuestro espectáculo quedará enganchado. También potenciaremos la cantera, donde ya hacemos un trabajo impresionante, con el objetivo de nutrir al primer equipo", ha recordado.



"En suma, nuestros pilares básicos serán el desarrollo de marca; intentar que el Gran Canaria Arena esté lleno; implicar a todas las instituciones de la sociedad grancanaria con el club, y mejorar las relaciones con los restantes clubes de la Isla", ha asegurado.



Moreno también ha reconocido que la filosofía del Gran Canaria es lograr la autofinanciación, sin depender del Cabildo, aunque ha reconocido que es "verdaderamente difícil" y que habrá que hablar con los empresarios a ver si se suman al carro de este club.



Por otro lado, ha dicho que "aún es pronto" para saber si crearán un equipo de eSport, aunque no se desdeña en la línea de modernizar la entidad, y ha comentado la diferencia de ver los encuentros como aficionado y como presidente.



"Soy una persona pasional y llevo estos colores en mi sangre, que es amarilla, pero al ser presidente debo estar tranquilo y sosegado, como en la reciente Supercopa", ha indicado.