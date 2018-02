Eulis Báez: "Solo pienso en levantar la Copa"

El ala-pívot dominicano Eulis Báez ha indicado que su conjunto puede "comerse" a Montakit Fuenlabrada en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de este próximo viernes, y ha asegurado que, a día de hoy, solo piensa en levantar el trofeo delante de los aficionados isleños.



Pese a todo, el capitán del conjunto grancanario ha manifestado en rueda de prensa que prevé un duelo complicado ante los madrileños.



"Tenemos que quitarnos de la cabeza los antecedentes con el Fuenlabrada y pensar que ahora hay que jugar 40 minutos nuevamente. Ellos tienen la misma oportunidad que nosotros de ganar el partido y debemos ir con la ilusión de que nos los podemos comer aquí en casa, y no pensar en que como ya les hemos ganado será fácil hacerlo otra vez", ha señalado.



Báez ha recordado que Herbalife Gran Canaria es un conjunto "con muchos jóvenes" y espera que tengan la calma suficiente para que cada uno haga lo que debe en la pista y que la adrenalina no les saque de su juego habitual.



"Hemos mejorado cosas en conjunto. Siempre me gusta decir que cuando llegan las lesiones lo que debe prevalecer es el equipo, y hay que sacar el trabajo adelante con los jugadores que estén. Todos estamos ilusionados con la Copa y esperamos dar guerra", ha indicado.



Báez es de la opinión de que seguramente el Gran Canaria tendrá la vitola de favorito ante Fuenlabrada, aunque resalta por encima de todo que espera una concentración máxima por parte de su conjunto.



"Seguramente nos darán como favoritos ante Fuenlabrada por jugar en nuestra cancha, aunque eso no debe llevarnos a ningún sitio, ya que debemos estar concentrados en nuestro trabajo. La verdad es que a día de hoy solo estoy pensando en levantar la Copa entre Albert (Oliver, otro de los capitanes del conjunto) y yo", ha afirmado.