Eulis Báez: "Estamos donde nos merecemos"

El ala-pívot dominicano y capitán del Herbalife Gran Canaria, Eulis Báez, ha manifestado a Efe que no considera un fracaso haber acabado la primera vuelta de la Liga Endesa en noveno puesto, y pide a la afición que no esté nerviosa porque eso no significa que el equipo sea "horrible".



El veterano jugador del conjunto isleño, que espera reaparecer el domingo ante Tecnyconta Zaragoza tras superar una microrrotura en la zona isquiotibial, ha reconocido que su conjunto tiene altibajos en el juego.



"Además de nuestros altibajos, también hemos tenido problemas para ganar fuera de casa, y si queremos estar más arriba debemos intentar vencer fuera. En nuestra cancha sí nos hemos hecho bastante fuertes, pero hay que buscar esa química para ganar partidos fuera", ha indicado.



El hecho de que el Herbalife Gran Canaria no haya terminado la primera vuelta entre los ocho primeros clasificados y que dispute la Copa del Rey por ser el equipo anfitrión y no por méritos propios no tiene importancia para Báez.



"Desde el principio de temporada no nos preocupamos mucho por estar entre los ocho primeros, porque sabíamos que ya estábamos clasificados para la Copa. Lo que sí nos preocupaba era que el juego de equipo fuese lo mejor posible, y en eso hemos estado trabajando", ha revelado.



En todo caso, no cree que el equipo haya fracasado al no terminar la primera parte de la Liga entre los ocho mejores conjuntos.



"Tenemos un buen grupo pero somos un equipo joven, aunque haya algunos abueletes. El trabajo siempre te pone donde debes estar y estamos donde nos merecemos. No calificaría como un fracaso ser novenos, porque trabajamos bien y tratamos de hacerlo lo mejor posible", ha indicado.



De igual forma, el dominicano no es partidario de hablar de la posición que debería ocupar su conjunto.



"No me gusta mucho hablar de si debemos estar en el puesto número 1, 3, 4, 5 u 80. Mi preocupación es que hagamos un buen baloncesto para que nuestro público disfrute y conseguir victorias", ha dicho.



En cualquier caso, Báez considera que la trayectoria del equipo es reversible y podrá mejorar en la segunda vuelta.



"Estamos a mitad de Liga y a solo dos victorias del tercer clasificado. La gente no puede ponerse nerviosa por vernos en el noveno puesto, ya que eso no quiere decir que seamos un equipo horrible. Sí debemos mejorar algunas cosas para ganar más partidos", ha indicado.



Haciendo balance de lo acontecido hasta ahora, Báez ha resaltado el arsenal ofensivo del Gran Canaria.



"Tenemos puntos en las manos y eso me gusta, aunque hay otras cosas que debemos mejorar, como nuestra defensa. Este año ha habido momentos en que no hemos estado bien en esa faceta, cuando siempre nos hemos caracterizado por nuestra buena defensa", ha reconocido.



Por otro lado, de cara al sorteo de la Copa del Rey, Báez no se decanta por un rival en concreto.



"No voy pensando en que nos toque Fuenlabrada porque pueda tener menos potencial que Madrid, Valencia o Barcelona, sino en estar a tope para ganarle a quien se nos ponga por delante", ha asegurado.



Finalmente, Báez confía en que el Herbalife esté lo más fino posible en la competición copera.



"Espero que Albert (Oliver) y yo nos recuperemos bien para la Copa, porque El Peluchito (Oriol Paulí) no podrá disputarla (por lesión). Si la baja de Oriol fuese prolongada nuestro director deportivo y el entrenador deberán decidir si reforzarnos o no", ha manifestado.