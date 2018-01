Luke Fischer, a la sombra de Pasecniks y Balvin en el Herbalife Gran Canaria

El joven pívot norteamericano Luke Fischer, que se incorporó esta temporada al Herbalife Gran Canaria para potenciar el juego interior y complementar a Anzejs Pasecniks y Ondrej Balvin, no acaba de afianzarse en un equipo en el que ha ido perdiendo protagonismo.



El jugador, nacido hace 23 años en Wisconsin y que llegó al Herbalife procedente de la Universidad de Marquette, de la mano del director deportivo Berdi Pérez, caracterizado por su buen ojo clínico a la hora de contratar jugadores, empezó con fuerza el presente curso.



En su debut, en partido de semifinales ante el Real Madrid en el Gran Canaria Arena, dejó muy buenas sensaciones y contribuyó con sus diez puntos -solo superado por los 11 de Mekel y Pasecniks- a vencer al equipo madrileño, aunque ha bajado considerablemente su nivel tras padecer una distensión en su mano derecha el 19 de noviembre.



En aquella fecha, el conjunto isleño que dirige Luis Casimiro se impuso en el Gran Canaria Arena a Movistar Estudiantes, en un encuentro en el que Fischer actuó durante 10.17 minutos y anotó 12 puntos.



El parón competitivo por los compromisos de las selecciones nacionales vino bien al pívot americano, que afrontó en plenitud de garantías físicas los partidos ligueros del mes de diciembre, que se iniciaron en la cancha del Real Madrid, donde disputó 10.13 minutos y fue autor de tres puntos.



Días más tarde, Fischer solo jugó 6.35 minutos ante San Pablo Burgos, consiguiendo cuatro puntos, y desapareció del equipo por decisión técnica en los encuentros ante FC Barcelona y Real Betis.



El jugador reapareció en el derbi regional perdido ante Iberostar Tenerife, en el que tuvo una participación de 9.49 minutos y encestó cuatro puntos, y ya este mes de enero no participó en el encuentro de Eurocopa ganado a Alba Berlín, mientras que este domingo solo estuvo 5.16 minutos en pista ante Bilbao Basket, sin anotar ni un punto.



El hecho de que el checo Balvin estuviese entre algodones en los días previos al partido ante Bilbao por unas molestias en su espalda parecía que propiciaría que Fischer gozaría de más minutos y responsabilidad, aunque finalmente no fue así.



El exigente calendario que afrontará este mes el Herbalife, con encuentros de Liga y Eurocup -el próximo este miércoles en Turquía frente a Darussafaka-, determinará si Fischer -que ha jugado 12 de los 15 partidos en la Liga Endesa, en la que promedia 9 minutos y 4.5 puntos- da un paso al frente o seguirá algún tiempo más a la sombra de Pasecniks y Balvin.