Fran Vázquez: "Valencia es favorito pero nosotros vamos a intentar disfrutar"

El pívot de Iberostar Tenerife, Fran Vázquez, ha asegurado que el Valencia Basket es el favorito en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de este mismo jueves por la tarde, aunque espera que su conjunto confíe en sí mismo y disfrute de este partido.



"Este primer encuentro será complicado, porque tenemos un rival muy difícil aunque no tenga un base puro. Ya han demostrado su potencial ante otros equipos grandes, pero vamos a intentar disfrutar. Tenemos un reto muy grande, pero debemos confiar en nosotros mismos y disfrutar", ha indicado.



Vázquez confía en que su equipo no se ponga nervioso si llega a verse abajo en el electrónico.



"Ellos son favoritos, al ser cabezas de serie. Nosotros deberemos disputar nuestro partido y no volvernos locos si se van arriba en el marcador. Ya digo que deberemos disfrutar, que es como salen bien las cosas", ha dicho.



El pívot de Tenerife espera que hagan el trabajo que vienen realizando durante el presente curso.



"Debemos hacer lo que estamos realizando todo el año, estando metidos en defensa, y a partir de ahí el ataque será más fluido y sencillo. Nuestro objetivo será defender lo mejor posible y que sus hombres fuertes no nos hagan daño", ha comentado.