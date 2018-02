El Fuenlabrada no podrá contar con Popovic y Sekulic ante el Gran Canaria

El máximo responsable técnico de Montakit Fuenlabrada, Néstor García, ha indicado que su conjunto se encuentra "muy bien anímicamente" pese a que disputará el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Herbalife Gran Canaria sin los lesionados Popovic y Sekulic.



"Vamos a disputar un partido dificilísimo contra un gran equipo, al que ya lo hemos sufrido durante la temporada. Además, tendremos las bajas de Marko (Popovic) y Blagota (Sekulic), pero el equipo tendrá que responder como lo ha hecho en otros momentos", ha señalado en rueda de prensa.



Che García ha afirmado que, pese a estas ausencias, es optimista de cara al choque ante los isleños.



"Nuestro equipo está muy bien anímicamente, porque emocionalmente somos un conjunto muy fuerte y al que le gustan los retos, y esta tarde deberemos responder ante todos estos problemas que se han presentado", ha revelado.



El entrenador del conjunto madrileño no concede mucha importancia al hecho de que el Herbalife Gran Canaria se vea respaldado en esta eliminatoria por más espectadores en el Gran Canaria Arena.



"Esto es un juego y el juego está por encima de todo. Yo he jugado en situaciones de desventaja en cuanto al público, y otras veces lo he tenido a favor, y durante los encuentros la canasta se puede poner como un anillo de matrimonio o una bañadera (piscina). Ojalá que se nos ponga como una bañadera a nosotros", ha ironizado.



Che García, que ha reconocido que conseguir la gloria es muy difícil, aunque representa lo máximo y ya se lo ha transmitido a sus jugadores, tuvo palabras de elogio para el técnico del conjunto anfitrión, Luis Casimiro.