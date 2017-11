Un gran Gary Neal provoca la derrota del Canarias

Un gran Gary Neal, que anotó 32 puntos tras el descanso, condujo al Tecnyconta Zaragoza a su cuarta victoria consecutiva, forjada en una gran segunda mitad de todo el equipo en la que anotó 57 puntos y donde, de nuevo, los triples fueron decisivos.



La confluencia del acierto espectacular un Gary Neal que había pasado desapercibido en la primera mitad, con solo dos puntos, y el despertar defensivo de todo el equipo zaragozano, unida a la efectividad desde el 6.75 (10 de 19) acabó por desarbolar a un Iberostar Tenerife que había sido mejor los primeros veinte minutos pero que no pudo con el vendaval local tras el tiempo de descanso.



El conjunto maño, contrariamente a lo que viene siendo habitual, anotaba desde el principio en la pintura porque la presión del Iberostar a los hombres exteriores del Tecnyconta Zaragoza impedía los lanzamientos triples.



Los visitantes, gracias a sus rebotes ofensivos en este cuarto (6), tenían opciones de segundas e, incluso, de terceras opciones lo que les permitió liderar el marcador con pequeñas ventajas que llegaron hasta los 9 puntos (16-25) a poco de comenzar el segundo cuarto.



La defensa del conjunto maño no era la de las últimas jornadas y, además, estaba negado en una de sus mejores armas, los triples (2 de 10), y eso lo supo aprovechar a la perfección el conjunto insular para ir poco a poco marcando diferencias.



En un equipo aragonés atolondrado solo Sergi García parecía tener clarividencia con su acierto para evitar que los aurinegros se marchasen con diferencias mayores.



Los canarios llegaron a tener una máxima renta de 12 puntos (18-30) en el minuto 14 que se quedó en 8 al descanso (32-40), liderados por un gran Mateusz Ponitka (13 puntos y 15 de valoración).



El tiempo de descanso no sirvió para que el conjunto zaragozano mejorara. Sufría mucho con los bloqueos a sus bases y la ventaja foránea continuó subiendo hasta los 14 puntos (34-48) en el minuto 24.



Cuando parecía, porque el Tecnyconta no reaccionaba, que el partido se iba a acabar con mucha antelación, llegó el arrebato local liderado por un Gary Neal que se echó el equipo a la espalda y anotó casi 14 puntos seguidos, muy bien secundado de nuevo por Sergi García, lo que dejó el marcador igualado al término del tercer parcial (56-56).



El recital de Neal no paró ahí y con otros 14 puntos en el último parcial acabó por quebrar la resistencia de un equipo tinerfeño que sobrevivió gracias a su ambición en el rebote ofensivo, pero al que finalmente pareció pesarle como una losa haber perdido una ventaja que parecía determinante para haberse llevado la victoria de la capital aragonesa.