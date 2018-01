El Iberostar Tenerife muestra su peor cara y pierde de19 ante el Gipuzkoa Basket

El Delteco GBC sumó su sexto triunfo de la temporada en la Liga Endesa con una convincente e inesperada victoria, por lo abultada (89-70), ante un Iberostar Tenerife que pugna por entra en Copa pero que este domingo mostró su peor cara.



El conjunto local salió con las pilas cargadas, Porfi Fisac reservó a su mejor hombre, Henk Norel, y apostó por un cinco inédito que funcionó a las mil maravilla, sobre todo el británico Clark desde el triple, ante un Iberostar desnortado y cansado que no encontraba la forma de llegar al aro de su rival.



Los vascos, por la vía rápida, comenzaron a coger rentas importantes en un abrir y cerrar de ojos porque los canarios no daban una a derechas, dato ilustrado en el dato de que su quinteto titular se fuera al descanso con sólo ocho puntos en su haber.



Las rentas se incrementarían en el segundo cuarto, ahí Norel impuso su ley de mejor jugador de la ACB, los isleños aguantaban el golpe como podían con Ponitka como único valor, pero los donostiarras llegaron a irse de 20 puntos, modulando su furor antes del descanso, con un claro 41-23 que dejaba el choque teóricamente decidido.



Empezaba un nuevo partido en el tercer cuarto que marcaría en sus primeros minutos si los de Fotis Katsikaris eran capaces de competir o el Delteco seguía pasando por encima de su débil defensa.



Pronto se despejaron las dudas porque los guipuzcoanos estaban convencidos del triunfo y entraron al partido nuevamente muy enchufados, con Clark pleno de confianza para elevar las diferencias a 25 puntos (53-28).



El Iberostar Tenerife decidió reservar las fuerzas que debe de emplear también en Europa y se dejó ir, los vascos siguieron firmes en defensa y encontraban soluciones no muy complicadas en ataque para vivir su final de partido más tranquilo de la temporada.



Ficha:



89.- Delteco Gipuzkoa Basket: Chery (7), Salvó (1), Van Lacke (12), Clark (21), Agbelese (8)- cinco inicial- Dani Pérez (9), Fakuade (7), Norel (13), Swing (4), Pardina, Beraza (5), Azpeitia (2).



70.- Iberostar Tenerife: San Miguel (3), Richotti (2), Beirán (5), Abromaitis (12), Niang (2)- cinco inicial- Ponitka (10), Tobey (7), Allen (10), White (5), Vasileiadis (12), Bassas, Vázquez.(2)



Árbitros: Pérez Pérez, Serrano, Olivares.



Marcadores por cuartos: 27-13; 41-23- descanso- 68-47; 89-70.



Incidencias: 1.889 aficionados en el San Sebastián Arena 2016.