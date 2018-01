El Gran Canaria buscará en Berlín la clasificación para los cuartos de la Eurocup

El Herbalife Gran Canaria se jugará gran parte de sus opciones de pasar a cuartos de final de la Eurocopa en la visita que realizará este martes al Alba Berlín , porque de vencer sellaría su pase a la siguiente ronda pero, igualmente, en caso de derrota se jugará la clasificación en la última jornada y podría no depender de sí mismo.



El conjunto isleño que dirige Luis Casimiro logró un balsámico triunfo este pasado fin de semana en la Liga Endesa ante Tecnyconta Zaragoza, que ha apaciguado las críticas que había en torno a un plantel que logró romper una mala racha de resultados.



Otro de los datos positivos del partido ante Zaragoza fue la buena actuación de los dos últimos refuerzos del Herbalife, el alero argentino Brussino y el base serbio Radicevic, así como la labor desarrollada por el pívot letón Pasecniks, que no venía rindiendo como se espera en la presente campaña.



Por lo que respecta al conjunto germano, que dirige el extécnico del Gran Canaria Aíto García Reneses, llega a este encuentro con una sola victoria en cuatro partidos de la Eurocopa, pero con las posibilidades intactas de pasar a la próxima ronda, aunque de forma obligatoria deberá ganar este martes para jugarse todo con posterioridad en la cancha del Galatasaray turco.



En el encuentro de la primera vuelta, el Herbalife no tuvo excesivos problemas para vencer a los berlineses (100-81), en un choque en el que brillaron el base israelí Gal Mekel, autor de 19 puntos, y el pívot estadounidense Luke Sikma, quien fue el máximo anotador del partido con 27 puntos.



Gran Canaria, que tiene un balance de dos victorias y otras tantas derrotas, buscará el triunfo en Berlín porque en la última jornada recibirá al Darussafaka turco, que lidera la tabla con cuatro triunfos y un nivel superior al de los restantes conjuntos del Grupo E.



El encuentro Alba Berlín -Herbalife Gran Canaria, de la quinta jornada de la segunda fase de la Eurocopa, se disputará a partir de las 19.00 -hora de Canarias- en el Mercedes-Benz Arena de Berlín , con arbitraje de Olegs Latisevs (Letonia), Josip Radojkovic (Croacia) y Arturas Sukys (Lituania).