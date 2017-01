El Gran Canaria vence en Bilbao y estará un año más en la Copa del Rey

El Herbalife Gran Canaria aseguró este sábado su presencia en la Copa del Rey con un incontestable triunfo en Miribilla (68-82) ante un RETAbet Bilbao Basket al que esta derrota deja al albur de una complicada carambola para acompañar al conjunto amarillo en febrero en Vitoria.



Los hombres de negro deben ahora ganar al Baskonia en Vitoria en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa y esperar a que el MoraBanc Andorra pierda los dos partidos que le quedan hasta ese corte copero, este domingo en su visita al Real Madrid y el domingo próximo en casa ante el Real Betis Energía Plus.



El de este sábado en el Bilbao Arena fue un partido de claro dominio visitante que los locales mantuvieron vivo 35 minutos gracias a la insistencia de los veteranos Álex Mumbrú (19 puntos, rebotes, 5 asistencias y 19 de valoración) y Axel Hervelle (15, 5 y 20) antes del descanso y de Ivan Buva (11 y 6) en el último cuarto.



No obstante, el equipo bilbaíno volvió a pagar la ausencia de algún base fiable y, aunque Carles Durán utilizó a los cuatro jugadores que tiene en esa posición, no fueron capaces de frenar al espléndido Bo McCalebb (12, 6 asistencias y 21 de valoración) ni de ordenar como deben a sus compañeros. Si acaso lo lograron unos minutos los que menos cuentan, Javi Salgado y Sergio Llorente, en otro mal partido de Jonathan Tabu (1/5 TC) y Tobias Borg (-5 de valoración).



McCalebb dirigió una labor coral amarilla que asegura a los de Luis Casimiro su presencia en la Copa del Rey, bien secundado por sus compañeros. Entre los que terminaron con mejores estadísticas Royce O'Neal (11 y 5 rebotes), Kyle Kuric (12) y Anzejs Pasecnicks (8 puntos y 4 rebotes).



Una canasta del dominicano Báez abrió unos primeros minutos igualados pero con el Gran Canaria más fluido en ataque que un Bilbao Basket muy laxo en defensa. Un triple de O'Neale dio la primera ventaja apreciable a los de Casimiro (14-19), que llegaron a contar con nueve puntos de ventaja (18-27) antes que el primer cuarto terminase 22-27.



La valoración de los bases, el +16 de McCalebb, el -3 de Tabu y el -2 de Borg, explicaba con claridad lo ocurrido antes de un segundo cuarto en el que Durán utilizó dos bases más para intentar enderezar el sospechoso rumbo de su equipo (22-30, 27-36, 29-38).



Con Salgado cambiaron la cosas para los locales y con Llorente ya el choque retomó una dinámica de igualdad, sobre todo por el paso adelante de Mumbrú y Hervelle (27 y 39 entre ambos al descanso).



Sólo la aparición de los ilustres veteranos locales frenó a un Granca imparable cerca de la canasta (17/20 T2, un 85 por ciento).



El enorme trabajo de Mumbrú y Hervelle, este sin fallo en los lanzamientos, fue recortando distancias y el RETAbet hasta empató el partido (44-46) ocho segundos antes de que con una brillante acción individual O'Neale dejase sobre la bocina el 44-46 al final de la primera mitad.



Volvieron bloqueados de vestuarios los jugadores de ambos equipos, ya que apenas si lograron un 2-2 en los primeros cuatro minutos de la segunda mitad (46-48), pero el Granca fue el primero que salió del letargo y retomó la máxima ventaja del partido, nueve puntos, al final del tercer cuarto (52-61).



Pareció el principio del fin para el RETAbet Bilbao, ya que nada más comenzar el último cuarto los amarillos ensancharon la diferencias hasta los 12 puntos con un tiro libre de Aguilar tras antideportiva de Mumbrú (52-64).



Buva trató de frenar la sangría y, ayudado por Lapornik, acercó a los suyos a seis puntos del final (60-66), pero la entrada en escena de Oliver con cinco puntos seguidos volvió a dar una ventaja a los visitantes (62-73) que ya no pudieron enjugar los de negro hasta un final del encuentro al que se llegó con la máxima diferencia del partido, 14 puntos (68-82).

Ficha técnica 68 - RETAbet Bilbao Basket (22+22+8+16): Tabu (4), Lapornik (7), Mumbrú (19), Hervelle (15) y Buva (11) -cinco inicial-; Borg (1), Llorente, Bamforth (2), Todorovic (2), Eric (4), Salgado (3), Vucetic.



82 - Herbalife Gran Canaria (27+19+15+21): McCalebb (12), Paulí (7), O'Neale (11), Báez (4) y Pasecniks (8) -cinco inicial-; Oliver (5), Kuric (12), Rabaseda (4), Aguilar (7), Hendrix (5) y Hollins (7).



Parciales: 22-27, 44-46 (descanso); 52-61 y 68-82 (final).



Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Fernando Calatrava y Jordi Aliaga. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa, disputado en el Bilbao Arena de Miribilla ante 8.697 espectadores, según la estadística oficial del encuentro.