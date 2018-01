El Gran Canaria, a sobreponerse a sus bajas para dar un paso de gigante en Europa

El Herbalife Gran Canaria, a pesar de tener las bajas de Albert Oliver, Oriol Paulí y Eulis Báez, espera volver a vencer este miércoles al Galatasaray de Estambul como ya hizo la pasada semana, para dar un paso de gigante de cara a su clasificación para los cuartos de final de la Eurocopa.



El equipo que dirige Luis Casimiro, que ya venció a domicilio al conjunto turco por un aplastante 86-108 en un partido en el que resaltó la participación de DJ Seeley, autor de 19 puntos, no debería tener problemas para imponerse nuevamente a un conjunto turco que cierra la tabla del Grupo E con tres derrotas en los tres encuentros disputados.



Galatasaray, que tuvo como principal referente ofensivo en el partido en Turquía a DaJuan Summers -exjugador del "Granca"-, quien fue el máximo anotador del encuentro con 21 puntos, perderá todas las posibilidades de pasar a la próxima ronda continental en caso de caer derrotado en el Gran Canaria Arena.



El conjunto visitante no podrá contar con el alero turco Emir Preldzic por lesión ante un equipo isleño que es el mejor en cuanto anotación tanto en la primera fase clasificatoria de la Eurocopa como en la actual, con un promedio de 92,5 puntos por partido.



De cara a incentivar la asistencia de espectadores ante Galatasaray y el siguiente rival, Darussafaka, el Gran Canaria, que se ha reforzado en las últimas horas con el base serbio Nikola Radicevic, procedente del Estrella Roja de Belgrado, ha puesto entradas a la venta para presenciar ambos choques por solo 12 euros (los abonados no pagarán).



El partido de este miércoles se disputará a partir de las 20.30 horas (local), con arbitraje de los colegiados Fernando Rocha (Portugal), Moritz Reiter (Alemania) y Nick van den Broeck (Bélgica), y será retransmitido en diferido por Teledeporte.