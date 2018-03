Gran Canaria arrolla al Valencia y presenta su candidatura al play off

El Herbalife Gran Canaria, pese a tener la baja de su mejor tirador, el sueco Marcus Eriksson, pasó por encima del campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa, Valencia (87-78), a quien superó en el basket average, y presentó su firme candidatura a los play off por el título liguero.



Los jugadores del conjunto local que dirige Luis Casimiro fueron a por el partido desde el cuarto inicial basándose en una defensa asfixiante. El equipo isleño, que salió con dos bases, se benefició de la soltura ofensiva de su director de juego serbio Nikola Radicevic para marcharse en el electrónico.



El técnico de los valencianos, Txus Vidorreta, tuvo que solicitar tiempo muerto ante un Gran Canaria desatado, que se iba de 11 tras un mate de Balvin a falta de 4.15 para concluir un primer parcial en el que los triples de Sastre no lograban maquillar la superioridad de los insulares (25-13).



Valencia apretó los dientes en el segundo cuarto y con dos triples de Erick Green (el segundo de ellos forzando un tiro libre que también anotaba), se situaba solo cinco por debajo (27-22), aunque Gran Canaria aprovechó que el pívot Latavious Williams no ha alcanzado aún su mejor momento de forma para anotar reiteradamente desde cerca del aro.



El conjunto taronja, merced a la buena dirección y los puntos de Abalde, se iba al descanso con una desventaja de solo ocho puntos (42-34), tras un primer tiempo en el que los máximos anotadores de ambos conjuntos fueron Radicevic (12 puntos) y Green (7).



Tras el descanso, Gran Canaria puso la directa para asegurar el triunfo ante el vigente campeón liguero, y liderado por un Xavi Rabaseda pletórico tras su paso por la selección española, y bien secundado por Pablo Aguilar y Pasecniks, iba aumentando su ventaja.



El equipo de Vidorreta era incapaz de frenar el vendaval en ataque de los grancanarios, quienes también seguían con una defensa intensa para concluir el tercer cuarto con 19 puntos de renta (71-52), ante la alegría de una afición que empezaba a soñar con la victoria.



En el último cuarto los triples de Sergio García y especialmente Rafa Martínez lograban de meter a su equipo en el partido (76-65), pero Gran Canaria, lejos de inquietarse, siguió creyendo con fe y buen juego en un triunfo más que merecido, que refuerza su moral antes de la ronda de cuartos de final de la Eurocup ante el Lokomotiv Kuban ruso.

Ficha técnica 87 - Herbalife Gran Canaria (25+17+29+16): Oliver (4), Radicevic (12), Rabaseda (9), Pablo Aguilar (7) y Fischer (5) -quinteto inicial-, Mekel (4), Brussino (0), Seeley (12), Balvin (15), Pasecnicks (13) y Eulis Baéz (6).



78 - Valencia Basket (13+21+18+26): Abalde (6), Rafa Martínez (14), San Emeterio (3), Thomas (8) y Dubljevic (9) -quinteto inicial-, García (3), Vives (5), Williams (4), Sastre (6), Doornekamp (6), Hlinason (2) y Green (12).



Árbitros: Jiménez, Castillo y Padrós.



Incidencias: Encuentro de la 21ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Gran Canaria Arena ante 6076 espectadores.