El Gran Canaria más anotador se estrena en Europa frente al Zenit de Kuric

El Gran Canaria intentará prorrogar en su debut en la presente Eurocup el gran momento de juego y resultados que atraviesa en la Liga Endesa, en la que permanece invicto tras vencer en las tres primeras jornadas, aunque su rival, el Zenit San Petersburgo ruso, no lo pondrá nada fácil.



El técnico del conjunto isleño, Luis Casimiro, tiene a todos sus jugadores a su disposición para el encuentro de este miércoles a partir de las 20.30 horas (insular) en el Gran Canaria Arena, un choque que afrontarán con mayor frescura Xavi Rabaseda y Luke Fischer, quienes no dispusieron de minutos en el último choque ante Baskonia Basket.



Pese a la sensible variación de la plantilla con respecto a la temporada anterior, con seis nuevos jugadores a las órdenes de Casimiro, el Herbalife Gran Canaria le ha cogido desde el inicio el pulso a la Liga Endesa, donde está a un paso de lograr cuatro triunfos seguidos, en contraposición a las cuatro derrotas que padeció al principio de la pasada campaña.



De igual forma, el conjunto insular ha logrado establecer el mejor arranque anotador de su historia, con una media de 94,3 puntos por encuentro, en los enfrentamientos ante Gipuzkoa, Zaragoza y Baskonia.



El representativo grancanario en Eurocup -en la que logró el subcampeonato en la campaña 2014-15- intentará dar un paso más con respecto al curso anterior, en el que fue eliminado por el Hapoel Jerusalén en cuartos de final, y alcanzar un hueco entre los cuatro mejores equipos.



Por su parte, Zenit repite presencia en esta competición tras ser uno de los conjuntos más potentes en el apartado ofensivo en la pasada Eurocup, en la que también alcanzó la ronda de cuartos de final.



El equipo soviético que entrena Vasily Karasev tiene como líderes a Kyle Kuric, ex del Herbalife y siempre un peligro por su facilidad para encestar -al igual que ocurre con el soviético Sergey Karasev- y al ala-pívot norteamericano Drew Gordon, que destaca en la faceta reboteadora.