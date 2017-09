El Gran Canaria arranca la temporada ante un recién ascendido

El Herbalife Gran Canaria inicia este domingo a las 12:00 horas (insular) en el Gran Canaria Arena otra campaña en la Liga Endesa recibiendo al recién ascendido Gipuzkoa Basket, casi totalmente renovado con respecto al curso anterior y ante el que los locales evitarán confiarse.



El equipo isleño que dirige Luis Casimiro llega en un gran momento de forma a este encuentro tras realizar una buena pretemporada y vencer en semifinales de la Supercopa al Real Madrid, para caer luego en una disputada final ante el vigente campeón liguero Valencia Basket.



Una de las claves de la buena conjunción del equipo grancanario, que cuenta con seis jugadores nuevos con respecto al año anterior, fue la rápida contratación de los refuerzos por parte de la dirección deportiva que encabeza Berdi Pérez, y que ha posibilitado que el equipo llegue bastante acoplado a este inicio de Liga.



En ese sentido, el base israelí Gal Mekel -el último en incorporarse a la disciplina amarilla tras disputar el pasado Eurobasket-, el alero Marcus Eriksson y el pívot Ondrej Balvin son tres de los jugadores llamados a convertirse en referencia en los esquemas de Casimiro.



El primero mostró dotes de liderazgo en la Supercopa, en la que el sueco Eriksson ganó el Concurso de Triples, en tanto que los centímetros del checo Balvin complementarán la labor de Pasecniks y el joven norteamericano Luke Fischer (otro de los nuevos) bajo los tableros.



Por su parte, en el Gipuzkoa Basket que dirige Porfi Fiscac y que tendrá como objetivo prioritario la permanencia, destacaron especialmente en esta pretemporada el pívot holandés Henk Norel y el alero norteamericano Jordan Swing, dentro de un conjunto que tiene varios jugadores que debutarán en Gran Canaria en la Liga Endesa.

Fisac no quiere salir derrotado en ninguna cancha y, con una plantilla que aúna experiencia y juventud, quiere ser el equipo tapado esta temporada, aunque no lo tendrá nada fácil en la isla.



La dificultad que tiene la cancha canaria para el Guipuzkoa se ilustra con un dato muy elocuente: los vascos sólo han ganado una vez en las nueve visitas que han cursado al Gran Canaria Arena, donde además han encajado palizas históricas como los 33 puntos de desventaja (97-64) en el antecedente hace dos años.



El único triunfo para los de San Sebastián en esta negativa estadística data de 2011, aunque el conjunto donostiarra tras una pretemporada con inesperados buenos resultados no renuncia a dar la que sería la gran sorpresa de la jornada.