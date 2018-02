Gran Canaria domina al Fuenlabrada antes de verse en la Copa del Rey

El Herbalife Gran Canaria dominó y derrotó al Montakit Fuenlabrada en su cancha del Pabellón Fernando Martín por 66-86, cinco días antes de que ambos conjuntos se midan en los cuartos de final de la Copa del Rey, en un duelo con claro tinte amarillo desde el segundo cuarto.



El estadounidense DJ Seeley (16 puntos), la dirección del serbio Nikola Radicevic (13) y la actividad de Xavi Rabaseda (12 puntos y 6 rebotes para él) fueron claves para un Herbalife que cuajó un partido serio sin los exteriores Oriol Paulí y el sueco Markus Eriksson, ambos lesionados.



Por el Fuenlabrada, que anduvo siempre a remolque desde el segundo cuarto y muy peleado con las decisiones arbitrales, el congoleño Christian Eyenga creyó siempre en la remontada y trabajó para ello con 17 puntos, secundado por el croata Marko Popovic (12) y los 8 puntos y 9 rebotes del montenegrino Blagota Sekulic.



El duelo comenzó a toda velocidad, con unos y otros a la carrera, los locales de la mano de Eyenga y los visitantes haciendo jugar a sus hombres altos, aunque fue DJ Seeley quien les permitió ponerse a liderar el marcador al final del primer parcial, anotando los tiros de una falta en ataque de mexicano Paco Cruz y contraatacando para cerrar el primer parcial con el marcador en 17-20.



El panorama cambió de la mano de Radicevic, que encontró la manera de hacer jugar a los suyos en ataque, mientras los madrileños solo encontraban el aro rival por el interior con Sekulic y veían como Eyenga cometía su tercera personal en el minuto 14, con el 'Granca' ocho puntos arriba (23-31) y el técnico argentino Néstor García pedía tiempo muerto para reconducir la situación.



El duelo estaba caldeado por algunas decisiones arbitrales criticadas desde la grada, que fueron a más cuando se señaló una falta de Popovic al salir del bloqueo, que derivó en una técnica al croata por protestar y otra más a Sekulic por idéntico motivo, circunstancia que el Gran Canaria aprovechó para estirar la diferencia a los 15 puntos que se llevó al descanso (30-45).



Aunque Popovic intentaba reducir por la vía rápida con un triple nada más reanudarse el duelo, pronto se veía que el croata no estaba secundado por sus compañeros, mientras el Herbalife volvía a tirar del pívot checo Ondrej Balvin y, tras una falta personal más técnica del venezolano Gregory Vargas (su cuarta personal) se iba 19 arriba (35-54).



Eyenga seguía tirando de los suyos para intentar la remontada aunque DJ Seeley le respondiera a base de triples, y el Fuenlabrada intentaba recuperarse haciendo esfuerzo en defensa y confiando en sus tiradores. Popovic acortaba la renta visitante a doce tantos (51-63), que pudieron ser menos si hubiera acertado su triple final.



Fuenlabrada buscaba la heroica mientras el Herbalife se empeñaba en poner cubos de agua fría sobre cada intento, especialmente con el trabajo del pívot estadounidense de pasaporte armenio Luke Fischer.



No obstante, si el baloncesto tiene algo de apasionante es su capacidad para cambiar a cada segundo, ya que el Fuenlabrada redujo siete puntos en tres posesiones para que hubiera partido (del 53-70 al 60-70, min. 33), pero la gasolina no le llegó para más, y tuvo que agachar la cabeza ante el conjunto canario.



Con un abultado 66-86 final, fuenlabreños y grancanarios se despidieron por apenas unos días, en esta suerte de preludio copero que cayó del lado amarillo, pero que el próximo viernes tendrá una nueva edición en el Gran Canaria Arena, siempre y cuando la huelga convocada por el sindicato de jugadores ABP no lo impida.