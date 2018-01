Gran Canaria mide su poder de reacción ante un Zaragoza en apuros

El Herbalife Gran Canaria recibirá este domingo al Tecnyconta Zaragoza en el primer partido de la segunda vuelta de la Liga Endesa, en el que el conjunto local, dubitativo y criticado tras las últimas derrotas, medirá su capacidad de reacción ante un rival que marcha antepenúltimo en la tabla.



El encuentro del pasado miércoles de Eurocup ante el Galatasaray, que de vencer habría acercado mucho a los isleños a los cuartos de final de la competición continental, terminó con el público marchándose en masa antes del final, con todo decidido a favor de los otomanos, y ha generado críticas al conjunto y al técnico Luis Casimiro de aficionados y prensa.



Asimismo, el hecho de que el Herbalife no se haya clasificado para la Copa del Rey por méritos propios -su novena plaza al término de la primera vuelta de la Liga lo habría dejado fuera de no ser porque es el anfitrión del evento- mantiene los ánimos encrespados y a los seguidores expectantes de comprobar si su conjunto varía rápida y drásticamente su rumbo.



Con las bajas aseguradas del base Albert Oliver y del versátil Oriol Paulí, más la duda hasta última hora del ala-pívot Eulis Báez, el Gran Canaria contará ante el conjunto maño con la participación del joven base serbio Nikola Radicevic, quien ya debutó el miércoles en Eurocup y hará lo propio en Liga este domingo.



Por su parte, Zaragoza se presentará en la isla con dos ex jugadores del Gran Canaria, los bases Tomás Bellas -que cumplirá además su partido número 300 en Liga- y Bo McCalebb, y con la reaparición del escolta norteamericano Gary Neal, tras superar su lesión.



El conjunto maño, con solo cinco victorias en los 17 encuentros de la primera vuelta, viene de perder en su cancha ante San Pablo y está muy necesitado de conseguir un triunfo para alejarse cuanto antes de las plazas de descenso.



El técnico de Tecnyconta, Jota Cuspinera, es consciente de que se enfrentarán a un "equipo herido", del cual no se fía.



"Debemos ser capaces de defender y no tener vías de agua en el uno contra uno. Ellos tienen grandes tiradores como Eriksson, por lo que tenemos que defender sus primeras opciones, el rebote y los balones doblados, así como compartir el balón y jugar con ritmo en ataque", ha dicho en las redes sociales de su entidad.



Este encuentro, correspondiente a la 18ª jornada de la Liga Endesa, se celebrará a partir de las 12.00 horas (local) en el Gran Canaria Arena, con arbitraje de García González, Bultó y Sánchez Sixto.