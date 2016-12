Comienza la cuenta atrás del Granca para jugar la Copa del Rey

Herbalife Gran Canaria y Baskonia disputan este martes un encuentro en el que los isleños se juegan muchas de sus opciones de clasificarse para la Copa del Rey ante un rival que intentará 'vengarse' de la eliminación por parte del equipo isleño en la pasada semifinal de Supercopa disputada en Vitoria.



Tras un nefasto comienzo competitivo, el Gran Canaria logró al fin situarse en la pasada jornada entre los ocho primeros puestos de la Liga Endesa, un puesto que da derecho a disputar la competición copera.



El conjunto de Luis Casimiro, vigente subcampeón de Copa del Rey al perder la final ante el Real Madrid, aún no ha asegurado su plaza para este evento eliminatorio, y no está en condiciones de fallar en los tres partidos que restan para finalizar la primera vuelta: Baskonia, Joventut y Bilbao.



El Herbalife afrontará el partido de este martes con la única ausencia de su pívot Darko Planinic, que está teniendo muy mala fortuna con las lesiones, si bien su plaza será ocupada por el reciente fichaje Ryan Hollins, un exNBA que, según su entrenador -Luis Casimiro-, se adapta con rapidez a su nuevo conjunto y compañeros y que puede ayudar mucho.



A priori, el partido de este martes se presenta muy igualado, y en ese aspecto el entrenador local confía en que la afición grancanaria aporte con su apoyo un plus de motivación a sus pupilos.



El encuentro Herbalife Gran Canaria-Baskonia, correspondiente a la jornada 14 de la Liga ACB, se disputará este martes a partir de las 20.30 horas (canaria) en el Gran Canaria Arena, con arbitraje de Conde, Cortés y Sacristán.