El Gran Canaria sufre su primera derrota europea en casa

El Herbalife Gran Canaria comenzó la segunda ronda de la Eurocup con una derrota en su feudo ante el Lokomotiv Kuban ruso (71-86), que de forma sorprendente pasó a esta fase como cuarto clasificado de su grupo, aunque demostró que es un firme candidato a luchar por el título.



El equipo de Sasa Obradovic acreditó tener un gran potencial y cobró ventaja desde el primer cuarto, pese al acierto anotador del alero finlandés Sasu Salin, autor de tres triples.



La defensa grancanaria no pudo contener a Janning y Broekhoff, dos excelentes tiradores, tampoco a Jones, que hizo mucho daño debajo de los tableros.



Tras finalizar el primer parcial con una ventaja foránea de seis puntos (19-25), el conjunto ruso se fue en el electrónico por once (24-35) tras una canasta de Vougioukas a 6.18 para el descanso.



El Herbalife no reaccionó a pesar de que Luis Casimiro rotaba su quinteto y el Lokomotiv llegó al ecuador del choque con 12 puntos de renta (35-47).



Instantes antes de comenzar la segunda parte, los aficionados locales jalearon a los jugadores amarillos conscientes de que se presentaba complicado dar la vuelta al encuentro.



De hecho, dos canastas consecutivas de Jones y Baburin hicieron que el Lokomotiv dispusiera de 16 puntos, su máxima diferencia hasta entonces (36-52), a falta de 9.01 para concluir el tercer cuarto.



Según avanzaron los minutos, el Gran Canaria fue incapaz de reducir las diferencias. Casimiro sustituyó entonces a McCalebb por Oliver en la dirección de los isleños, que lograron recortar hasta los 10 puntos (49-59).



Dos tiros libros anotados por Hendrix pusieron algo de emoción en el electrónico a 2.08 para terminar este parcial (51-59), pero el Lokomotiv volvió a distanciarse antes de comenzar el último acto con 13 arriba (54-67) gracias a un postrero triple de Janning, poco después de que los colegiados sancionasen con una técnica a Oliver.



Con el encuentro muy cuesta arriba, el Herbalife salió a por todas en el último parcial y se puso a tan solo seis puntos del Lokomotiv (63-69) a falta de 7.29, pero los visitantes impusieron su mejor juego para, un pocos instantes más tarde y gracias a un triple de Janning, disfrutar de un tranquilizador 65-76.



El ambiente decayó en los graderíos del Gran Canaria Arena según se aproximó el término del partido porque la derrota local era irreversible y se consumó pese a los triples de Kuric, que llegaron tarde y, además, fueron insuficientes.