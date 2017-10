El 'Granca' quiere saldar cuentas pendientes con el MoraBanc Andorra

El Herbalife Gran Canaria quiere saldar este domingo una cuenta pendiente con MoraBanc Andorra, en cuya pista no ha ganado y con quien perdió los dos partidos ligueros la pasada campaña en un duelo que enfrenta a un equipo en alza y a otro en horas bajas.



El conjunto grancanario de Luis Casimiro ha acoplado rápidamente sus seis nuevas piezas en el presente curso, en el que suma únicamente una derrota ante el potente Valencia Basket en la final de la Supercopa.



En dicha competición el Herbalife eliminó en semifinales al poderoso Real Madrid, y posteriormente ha encadenado tres victorias en la Liga Endesa (ante Gipuzkoa, Zaragoza y Baskonia), y otra más en el debut de la Eurocup ante el Zenit de San Petersburgo.



Enfrente tendrá al conjunto que dirige Joan Peñarroya, muy necesitado de puntos tras perder los tres enfrentamientos ligueros ante Real Madrid, Fuenlabrada y UCAM Murcia, además de caer igualmente en la Eurocup ante el Unics Kazan ruso.



Pese a ello, Casimiro ha indicado que el encuentro no será sencillo, porque tanto la pista (la denominada Bombonera) como el rival son complicados, a lo que se suma un viaje por carretera desde Barcelona con unos últimos kilómetros "criminales por las curvas", y el problema añadido de que no podrán ejercitarse este sábado en el pabellón por no estar disponible.



En el cuadro andorrano es baja el alero georgiano Beqa Burjanadze. Todos los jugadores isleños están en disposición de ser utilizados, entre ellos el veterano base Albert Oliver, que pese a la competencia este curso con el israelí Gal Mekel está promediando más de 15 puntos por partido.



El encuentro entre MoraBanc Andorra y Herbalife Gran Canaria, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa, estará dirigido por los colegiados Miguel Ángel Pérez, Juan de Dios Oyón y Esperanza Mendoza.