Un brillante Iberostar Tenerife supera al Baskonia y se acerca a la clasificación para la Copa

El Iberostar Tenerife aún no tiene la clasificación para la Copa del Rey, pero hoy dio un gran paso al derrotar al Baskonia (86-74) gracias al esfuerzo defensivo de todo el equipo, que impidió que el conjunto de Pedro Martínez llegara a controlar el choque.



Aunque empezó dominando el equipo de Martínez, a los cinco minutos de juego ya el conjunto tinerfeño se hizo con el control del partido, merced a un esfuerzo intenso en defensa y el acierto exterior de Tim Abromaitis y Mateusz Ponitka.



Con un parcial de 13-2, los tinerfeños empezaron a enseñar sus señas de identidad y su necesidad de lograr el triunfo, necesario si quería estar en la Copa del Rey. La ventaja alcanzó los diez puntos (19-9) antes de concluir el primer cuarto.



La presencia en cancha de Shengelia empezó a causar problemas a la defensa local. Poco a poco los vascos redujeron diferencias en el marcador en el segundo cuarto y dos triples de Jennings y la aportación de un fenomenal Shengelia, el partido se volvió a igualar (29-29).



Los tinerfeños nunca bajaron los brazos, aunque el segundo cuarto fue el momento para el Baskonia que supo jugar con mayor acierto ante un Iberostar Tenerife que, pese a seguía jugando bien atrás, perdió algo de acierto en ataque.



El cuadro vasco se fue a un 31-34 y llegó al descanso con un 37-40, con todo por decidir entre dos equipos necesitados del triunfo, aunque el local poniendo mucha más intensidad que su rival.



Igualado también el tercer cuarto. Shengelia, con tres faltas, no salió a la cancha y eso lo aprovechó el equipo de Fotis Katsikaris para volver a dominar de nuevo. Fue en el minuto 23 cuando volvió a ponerse por delante en el electrónico (44-42) y no lo abandonaría ya más hasta el final del choque.



También llegó el momento de Kostas Vasileiadis, el alero griego tomó el liderazgo ofensivo de su equipo y un triple suyo puso de nuevo una ventaja importante (57-51), ante un equipo de Pedro Martínez no tuvo ese acierto exterior de jugadores como Granger, Jennings o Beaubois y no pudo frenar, en ocasiones, los lanzamientos de Vasileiadis que fue toda una amenaza para el rival.



El último tramo del choque fue muy intenso, con Shengelia en cancha, su equipo jugó con mayor acierto y, aunque se acercó hasta cuatro puntos (64-60), no pudo ya ponerse por delante en el marcador.



Mike Tobey, que sufrió un golpe en la nariz en la primera mitad, tuvo una actuación clave en este último cuarto y su buena conexión con Basas le permitió anotar canastas de mucho valor.



En el tramo final presión del Bskonia ante un Iberostar Tenerife crecido que ya no le dio opción al rival para que pudiera acercarse en el marcador, y que ahora tendrá que ganar en la última jornada de la primera vuelta al Movistar Estudiantes en el Santiago Martín, para confirmar su presencia en la Copa del Rey.



Ficha técnica:



86. Iberostar Tenerife (21+16+27+22): San Miguel (6), White (-), Ponitka (16) Abromaitis (17), Tobey (11) -inicial-, Bassas (2), Beirán (2), Vázquez (2), Vasileiadis (16), Allen (8) y Niang (6).



74. Baskonia (13+27+17+17): Huertas (2), Beaubois (12), Timma (-), Poirier (9), Jones (2) -inicial-, Granger (5), Shengelia (25), Voigtmann (9), Janning (10), Diop (-) y Garino (-).



Árbitros: Martín Bertrán, Manuel y Fernández.



Incidencias: encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, ante 5.106 espectadores.