El Iberostar Tenerife se clasifica para la Copa del Rey que se jugará en Gran Canaria

El Iberostar Tenerife no falló este domingo y logró una importante victoria frente al Movistar Estudiantes, que le da el pase para disputar la Copa del Rey que se jugará en Gran canaria entre el 15 y 18 de febrero.



Fue un triunfo trabajado y un premio extra para los hombres que prepara Fotis Katsikaris, quienes poco a poco fueron sacando de la pista al equipo estudiantil que no supo romper la buena defensa del conjunto aurinegro.



Al Iberostar Tenerife le bastó soltarse en ataque para dominar el choque, y eso fue en el inicio del tercer cuarto, cuando logró encadenar una serie de canastas para empezar a marcar diferencias en el marcador.



Pero antes de llegarse al descanso, ninguno de los dos equipos logró dominar el choque. Ponitka, con 10 puntos, y White, con seis, consiguieron mantener al equipo insular por delante (18-14).



En el segundo cuarto se mantuvo ese esfuerzo defensivo por parte de los dos equipos. Era la clave de los dos técnicos y mientras Estudiantes tuvo problemas para poder atacarla, el Iberostar Tenerife encontró sus huecos para poder al menos dominar el marcador, aunque con diferencias cortas.



Con la entrada de Vasileiadis se buscaba abrir la defensa visitante y, aunque el griego lo intentó, fue en su tercer lanzamiento cuando pudo anotar de tres puntos y así empujar al equipo hacia arriba.



Salva Maldonado lo intentaba a bases de cambios, pero el equipo insular iba en ascenso y logró irse al descanso con una ventaja de diez puntos, la máxima hasta el momento (36-26).



Fue en el inicio del tercer cuarto cuando el encuentro se viró radicalmente hacia el bando local, cuya salida fue determinante y empezó a mejorar en sus labores ofensivas para ir aumentado las distancias.



San Miguel encontró camino para penetrar hacia canasta y Vasileiadis para lanzar desde fuera. Fueron los mejores momentos del equipo aurinegro, que llegó hasta los 19 puntos de distancia (49-30).



El Estudiantes reaccionó ante el buen juego local, Maldonado dio entrada a Landesberg en busca del revulsivo, pero el alero estudiantil no tuvo su día, además de estar muy bien defendido por Ponitka.



El Iberostar Tenerife tenía en sus manos el choque y solo tuvo que mantener esas diferencias con su buen trabajo defensivo para terminar ganando el choque y clasificarse, por la puerta grande, a la Copa del Rey de Gran Canaria.

Ficha técnica 77. Iberostar Tenerife (18+18+23+18): San Miguel (7), White (15), Ponitka (22), Abromaitis (2), Tobey (4) -inicial-, Basas (-), Niang (6), Vázquez (2), Allen (6), Akognon, Beirán (7) y Vasileiadis (6).



59. Movistar Estudiantes (14+12+18+15): Cook (5), Cvetkovic (10), Landesberg (5), Suton (8), Brown (2) -inicial-, Hakonson (-), Peña (-), Brizuela (5), Vicedo (8), Savané (4), Caner-Medley (8) y Arteaga (4).



Árbitros: García González, García Ortiz y Martínez.



Incidencias: encuentro disputado en el Pabellón Santiago Martín, ante 5.144 espectadores, según datos facilitados por el club.