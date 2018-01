El Iberostar Tenerife conserva el liderato en la Liga de Campeones tras superar al Chalón francés

El Iberostar Tenerife sacó adelante un partido complicado ante el ELAN Chalón francés, un duelo que se decidió en el tramo final del partido con unos buenos minutos de Davin White y Rosco Allen en sus tareas ofensivas.



El equipo tinerfeño mantiene así el primer puesto del Grupo B de la Liga de Campeones de Europa, pero tendrá que ganar en la última jornada de esta primera fase al Neptunas Klaipedas para asegurarse ese primer puesto.



San Miguel, con un golpe en el muslo, y Vasileiadis, con un problema en la rodilla, no pudieron terminar el choque.



Buen inicio de los tinerfeños quienes, a través de un buen juego interior lograron tomar las primeras diferencias en el marcador 13-3 y 16-6, Tobey por dentro y Abromaitis por fuera eran una pesadilla para la defensa visitante quienes no lograban culminar con éxito sus jugadas ofensivas, pese a su fortaleza en el rebote ofensivo.



Pero el Chalon no tardó en reaccionar, Dorsey, Nzeulie y Boukichou empezaron a ver canasta con más facilidad y lograron, por lo pronto, frenar la diferencia en el marcador de los locales.



Fue en el segundo cuarto cuando el Elan Chalon avisó de que iban a por el encuentro, Gillet y Gelabale ponen el marcador en 30-27 (min.16) ante la pasividad de la defensa local, pero el técnico local, Fotis Katsirakis, vuelve a recomponer al equipo y por lo pronto frenó la reacción visitante.



El cuadro lagunero volvió a marcharse en el marcador con un 34-27, con lo que parecía que el equipo tinerfeño volvería a tomar el mando del choque, pero no fue así, lesionado San Miguel y con el propósito de dar descanso a Basass, el técnico griego pone a Beirán de base y a Poniutka de escolta, pero este experimento no salió bien y el Elan Chalón se aprovechó de las dudas ofensivas locales para irse al descanso con un ajustado 37-35.



El Chalon logró igualar el choque a 37 a dos minutos del tercer cuarto y eso fue, sin duda, el momento en el que el equipo insular empezó a reaccionar y a tener dudas en el partido.



Apretó en defensa, mejoró su juego de ataque y volvió a dominar el partido, con un Dorsey que seguía tirando de su equipo y con dos triples lo mantuvo dentro del juego.



La reacción definitiva del conjunto español sería en el último cuarto, con 58-46, el técnico francés, Jean-Denys Marie, solicitó un tiempo muerto, pero ya no pudo controlar a un Iberostar Tenerife que supo jugar con más tranquilidad en ataque y así anotar tanto de fuera, por parte de White, como de dentro con Allen y Tobey. Ficha técnica: 82. Iberostar Tenerife (24+13+16+29): San Miguel (3), White (12), Ponitka (8), Abromaitis (10), Tobey (13) -inicial-, Bassas (9), Niang (4), Bonde (2), Vázquez (2), Vasileiadis (3), Allen (10) y Beirán (6).



62. ELAN Chalon (15+20+9+18): Harris (8), Nzeulie (14), Dorsey (14), Gillet (5), Camara (2) -inicial-, Rozenfeld (3), Farr (2), Boukicou (5), Gelabale (9) y Pinault (-).



Árbitros: Poursanidis (GRE), Yilmaz (TUR) y Yalman (TUR). Señalaron técnica a Ferrán Bassas (min. 30).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, de La Laguna (Tenerife), ante 2.693 aficionados.