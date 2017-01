El Iberostar Tenerife buscará en Manresa afianzarse en puestos de cabeza de serie para la Copa

El Iberostar Tenerife buscará este domingo -18:00 horas y en el Nou Congost- ante el ICL Manresa un triunfo que los mantenga en la cuarta posición, y así intentar llegar al final de la primera vuelta como cabeza de serie de la próxima edición de la Copa del Rey, que se disputará en Vitoria en el mes de febrero.



A los tinerfeños le resta por jugar dos partidos. Este domingo, ante los manresanos, y el día 15 de enero contra el Barcelona en el pabellón Santiago Martín, dos partidos muy complicados pero que podría valer con un triunfo dependiendo de lo que hagan el resto de los rivales.



Este domingo será el primero de ellos ante un ICL Manresa que es colista con dos victorias, pero que ha empezado a mover fichas en busca de salir de esa posición, con los fichajes de Xavi Rey y del brasileño Michael Machado, un jugador que viene de hacer muy buenos partidos en la Bundesliga.



Junto a las ausencias de Richotti y Beirán, el escolta Taqwa Piñero no ha podido ejercitarse con el resto del grupo por un proceso gripal, aunque en el cuadro técnico confían en que pueda estar para este compromiso.



El duelo seguirá estando marcado por el acierto ofensivo que tenga el equipo. Si los canaristas logran mantener un nivel alto de acierto en ataque será clave para llevarse el triunfo, pero eso debe estar acompañado por un buen trabajo defensivo para que a su rival le cueste anotar.



Ante el Estrasburgo, en la Basketball Champions League, el Iberostar Tenerife no estuvo excesivamente acertado en los lanzamientos en los tres primeros cuartos, pero supo, con un buen trabajo atrás, que el rival tampoco lograra marcharse en el marcador. Fue cuando empezaron a aparecer los aciertos en ataque cuando el equipo tinerfeño tomó el mando del choque.



Txus Vidorreta seguirá insistiendo en la ofensiva de dentro a fuera, buscando cerrar bien a la defensa rival y si no, que sean los pívot los que tengan la primera opción hacia canasta.



Dos jornadas quedan para terminar y las posiciones entre los ocho primeros clasificados están muy igualadas. Es por ello que será importante no fallar y aprovechar al máximo las dos jornadas que restan para terminar la primera vuelta y seguir demostrando el buen nivel y la calidad de los hombres que prepara Vidorreta, jugadores que deben seguir siendo solidarios en defensa y en ataque.