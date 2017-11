El Iberostar Tenerife no pudo con el Real Madrid en un partido muy igualado

El Iberostar Tenerife no pudo este sábado con el Real Madrid (74-84) en un choque muy igualado y que se decantó para un cuadro visitante que cometió menos errores en los momentos decisivos del choque.



El partido fue intenso, con mucho ritmo y con el marcador igualado la mayor parte, pero el acierto de Fabien Causeur, que apareció cuando el equipo más lo necesitaba, y el incansable y efectivo trabajo de Felipe Reyes bajo canasta acabaron con las opciones canarista, que falló demasiado cuando menos podía hacerlo.



La primera mitad fue de dominio local, gracias a ese inicio de 12-0 en el marcador, diferencia que el Iberostar Tenerife pudo mantener hasta el minuto 7 de partido que, tras un parcial de 0-11, los de Pablo Laso consiguieron ponerse a un punto (19-18) tras un triple de Luka Doncic.



En el segundo cuarto fue todo aún más igualado, empates y mínimas diferencias para los de Nenad Markovic hasta que un error ofensivo de los locales y un triple de Ranley puso por primera vez al Real Madrid por delante (35-36).



Fue la única vez que el Real Madrid se ponía por delante en los dos primeros cuartos, pero el equipo tinerfeño supo aguantar bien el estirón visitante para llegar al descanso con empate a 42.



El tercer cuarto fue clave, un triple de Tim Abromaitis ponía el 45-42, pero llegó el momento de Caseur que empezó a encontrar canasta con facilidad, tanto en lanzamientos como en entradas, así un triple suyo y una posterior canasta en contraataque de Randolph puso el 45-49.



Los cambios defensivos del equipo visitante empezaron a poner en serios problemas a los jugadores canaristas, que no encontraron canastas fáciles y se atascaron más de lo previsto ante un rival que empezó a imponer su dominio.



El cuadro lagunero no encontraba su sitio en ataque, eso sí, defendía con intensidad, pero los errores ofensivos los castigaba el Real Madrid sin contemplación. El equipo de Pablo Laso se puso a seis puntos (45-51, min.25) una ventaja que ya supo mantener hasta el final.



El Tenerife, a base de cambios intentaba dar un giro a como estaba transcurriendo el choque. Tobey y San Miguel acercaron al equipo a cuatro puntos (54-58), pero el Real Madrid supo llegar al término del tercer cuarto con una pequeña ventaja (56-60).



Un triple de Causeur en el inicio del último cuarto (56-63) fue clave en el desarrollo del choque y aunque los Nenad Markovic supieron mantenerse firme en defensa y llegó a situarse en varias ocasiones a un punto (74-75), un triple de Taylor, a 1,25 para el final fue decisivo.



White falló el siguiente ataque y Causeur lo castigó con canasta y Abromatis falló también con lo que el choque se iría hasta ese 74-84 final.



Ficha técnica:



74. Iberoistar Tenerife (23+19+14+18): San Miguel (10), Richotti (10), Ponitka (10), Abromaitis (12), Tobey (12) -inicial-, Vázquez (4), Beirán (5), Allen (5) y White (6).



84. Real Madrid (18+24+18+24): Campazzo (10), Causeur (15), Taylor (3), Randolph (11), Ayón (2) -inicial-, Felipe Reyes (18), Doncic (11), Yusta (-), Carroll (9), Randley (5) y Radoncic (-).



Árbitros: Pérez Pérez, Calatrava y Padrós.



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, ante 5.159 aficionados.