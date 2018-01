El Iberostar Tenerife buscará en el fortín del Santiago Martín sellar su clasificación para la Copa del Rey

El Iberostar Tenerife recibe este domingo en el Pabellón Insular Santiago Martín al Movistar Estudiantes en un duelo donde el triunfo tendrá un gran premio, participar en la Copa del Rey de Gran Canaria, un torneo que se jugará a mediados del mes de febrero.



El equipo aurinegro, que viene de ganar partidos trascendentales, busca ahora esa victoria que se merece por el buen momento de forma en el que está.



Además, hay que señalar que como novedad estará ya en el grupo el escolta Josh Akognon, último fichaje del equipo aurinegro que llega para sustituir al capitán Nico Richotti, que estará de baja una larga temporada.



El cuadro lagunero, que jugó el martes en Italia en donde sacó de la pista al Capo d'Orlando (59-106), está metido de lleno en este encuentro ante el Estudiantes, con muy buen ánimo, pero conscientes de que enfrente tendrán a un rival muy duro y que llega a la Isla con mucha más tranquilidad.



No estará Nico Richotti en este duelo, pero si lo hará Mike Tobey que, aunque no pudo viajar a Italia por una fractura del tabique nasal, ya ha entrenado con el grupo y está tan motivado como el resto. Eso si, lo hará con una mascarilla para protegerse de su lesión.



El técnico griego, Fotis Katsikaris, que ha avisado de la dificultad del choque, resaltó lo importante que será el trabajo defensivo y la transición ataque defensa ante un adversario que juega muy rápido y que busca la más mínima oportunidad para poder tirar a canasta.



El preparador espera que su equipo haga un juego colectivo en defensa y reiteró que "defendiendo bien tendremos más oportunidades en ataque".



Lo cierto es que el equipo canarista tendrá que jugar un partido completo para poder sacar la victoria adelante. No solo está la defensa, sino buscar ese equilibrio ofensivo para encontrar con mayor facilidad la canasta.



Con las entradas ya agotadas (5.100 espectadores), el Iberostar Tenerife deberá aprovechar el apoyo desde las gradas para no fallar y que el impulso de los aficionados les sea más fácil alcanzar el objetivo para el que ha estado trabajando a lo largo de toda la primera vuelta de la competición.



El encuentro se jugará a las 17:30 horas en el pabellón Insular Santiago Martín, con arbitraje de los colegiados García González, García Ortiz y Martínez.