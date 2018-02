El Iberostar Tenerife concluye primero de grupo la primera fase de la Liga de Campeones

El Iberostar Tenerife terminó con brillantez la primera fase de la Liga de Campeones de Europa FIBA al terminar primeros de grupo tras imponerse con cierta claridad al Neptunas Klaipeda lituano, por 67-83, en un choque que dominó desde los primeros instantes.



Su misión este martes era ganar y hacerlo con el mínimo desgaste posible, principalmente debido a las lesiones de muchos de sus jugadores, por lo que el técnico griego reservó al base titular, Rodrigo San Miguel, que sigue con molestias en el isquio, aunque estuvo equipado en la cancha. Además, Katsikaris movió bien el banco y no forzó en exceso a sus hombres importantes.



El polaco Ponitka fue, una vez más, el líder del equipo tinerfeño, con buena actuación también del pívot Mike Tobey, que dominó el juego interior ante un rival que no supo como cortar la racha ofensiva de los tinerfeños.



El inicio del choque fue espectacular para los visitantes. Intensa defensa y acertados en ataque lo que les permitió irse pronto a los 13 puntos de ventaja (2-15), con siete puntos de Tobey.



Poco a poco el cuadro lituano fue entrando en el partido una vez que el ataque visitante fue perdiendo fuerza y lo aprovecharon los locales para recortar distancia y llegar al término del primer cuarto con un 16-24.



Con las rotaciones, el Iberostar Tenerife perdió fluidez ofensiva y, aunque logró alcanzar de nuevo una diferencia de trece puntos (23-36), el equipo lituano supo reaccionar de nuevo y con Zelionis y Sulskis en ataque llegaron a situarse a un punto (36-37, tras un parcial claro de 13-1).



Fue en el inicio del tercer cuarto cuando el equipo de Fotis Katsikaris dio un arreón importante. Ponitka, de nuevo, fue el protagonista, a sus "uno contra uno" verticales hacia canasta, que la mayoría terminaban dentro, se le unió su acierto en los lanzamientos y en el minuto 22 ya había anotado 22 puntos (38-50).



El conjunto insular volvía a controlar el partido con dominio interior y buena defensa, mientras que Klaipeda no encontraba por donde atacar, y solo acciones aisladas de Johnson y Sulskis impedían que el cuadro canario se fuera definitivamente en el marcador.



Mientras que Katsikaris intentaba seguir con sus rotaciones de jugadores, el conjunto lituano probó con una defensa zona y los visitantes volvieron a tener problemas con su equipo "reserva".



Parcial de 10-0 para el Neptunas y de nuevo a cancha Abromaitis, Tobey y White por unos irregulares Borg, Allen y Vázquez, se volvió a nivelar el juego y el marcador en el último cuarto, y poco a poco el Iberostar fue aumentando su diferencia hasta que White puso el 62-75 a falta de cuatro minutos que parecía casi decidido el choque.



En los últimos dos minutos de partido, Katsikaris dio minutos a Niang y Bonde, que hasta el momento no habían jugado.



Al final, triunfo del Iberostar Tenerife que se confirma como primer clasificado del Grupo B y ahora esperar rival para octavos de final que saldrá de los tres cuartos puestos de los restantes grupos.

Ficha técnica 67 - Neptunas Klaipeda (16+22+14+15): Fields (3), Seibiutis (6), Sulskis (21), Zelionis (14), Galdikas (2) -inicial-, Johnson (12), Kisielius (2), Delininkaitis (6), Kacinas (1), Jucikas, Beliauskas.



83 - Iberostar Tenerife (24+19+20+20): Bassas (5), Ponitka (24), Beirán (5), Abromaitis (8), Tobey (15) -inicial-, Vázquez (8), Bonde (-), Niang (-), Borg (-), Allen (5) y White (13).



Árbitros: Sahin (ITA), Krecij (SLO) y Ozols (LAT). Señalaron técnica al base del Iberostar Tenerife Ferrán Bassas (min.18).



Incidencias: Encuentro disputado en el Svyturio Arena, ante dos mil personas.