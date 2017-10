Derrota del Iberostar Tenerife en el primer partido por el título de la Liga de Campeones

Ficha Técnica 73. BK Ventspils (18+18+20+17): Ubilla (8), Skele (10), Hamilton (9), Gulbis (13), Jucikas (12) -inicial-, Jakovics (7), Zakis (14), Bruesewitz (-).



72. Iberostar Tenerife (19+18+17+18): San Miguel (6), Richotti (14), Ponitka (10), Abromaitis (-), Tobey (20) -inicial-, Beirán (4), Niang (2), Vázquez (6), Bassas (6) y Allen (4).



Árbitros: Cmikiewicz (POL), Vitkauskas (LTU) y Yilmaz (TUR).



Incidencias: Encuentro de la primera jornada de la Liga de Campeones FIBA, disputado hoy en el Olimpic Center, de Ventspils, en Letonia ante unos 2.000 espectadores, aproximadamente.

El Iberostar Tenerife inició su defensa al título de la Liga de Campeones con una derrota frente al Ventspils (73-72), en un duelo muy igualado y que se decidió en los instantes finales tras una canasta de Zakis, a falta de siete segundos.



La respuesta canarista no tuvo éxito, porque Nico Richotti falló en el último lanzamiento y el triunfo se quedó para el equipo letón, que estuvo más acertado que los insulares.



El pívot Mike Tobey volvió a ser uno de los hombres destacados del choque, al anotar 20 puntos, capturar 6 rebotes con una valoración final de 21 créditos. Richotti y Ponitka también estuvieron a un buen nivel de juego.



La falta de acierto en los lanzamientos de tres puntos fue clave en los primeros minutos de juego, aunque pese a todo el partido seguía vivo (18-19 al término del primer cuarto.



En el segundo cuarto más de lo mismo, ninguno de los dos conjuntos lograba tomar diferencias en el marcador. Al Iberostar Tenerife, además de un mayor acierto en los lanzamientos, le faltaba algo de solidez defensiva para intentar frenar el ataque rival.



Con 36-37 se llegó al descanso y por delante 20 minutos por jugarse y sin nada decidido.



Las alternativas en el marcador fueron constantes de nuevo durante el resto del partido, los intentos aurinegros por hacerse con el control del juego fueron insuficientes y eso le costó caro.



Jucikas puso el 63-60 a falta de ocho minutos para el final, pero los laguneros lograron que el rival no tomara mayor ventaja.



Un tapón de Richotti a Hamilton dispuesto a aumentar la diferencia en el marcador fue importante, pero el plantel de Nanad Markovic no supo aprovechar esos momentos de euforia para ganar el choque.



Mike Tobey puso el 71-72 a falta de un minuto, pero en los instantes finales Zakis, uno de los protagonistas del partido, anotó, bajo canasta, el definitivo 73-72, que pudo deshacer Nico Richotti, falló en el último lanzamiento .