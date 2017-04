El Iberostar Tenerife se mide al potente Unicaja en busca del segundo puesto

El Iberostar Tenerife juega este miércoles en Málaga ante el potente Unicaja, en partido adelantado a la jornada 31 de la Liga ACB debido al compromiso europeo del equipo de Txus Vidorreta la próxima semana, en el que buscará consolidarse entre los primeros.



El choque llega después de que el conjunto tinerfeño haya descansado en la última jornada y con un equipo malagueño en un excelente momento de forma y con ganas de asegurarse ya su presencia en el play-off por el título, un objetivo que si han conseguido ya los de Txus Vidorreta.



El duelo se presenta muy atractivo, muy abierto y expectante de cómo afrontarán el choque los dos conjuntos. Los malagueños jugando a un nivel muy alto ganando la Eurocup y al Andorra en la última jornada, mientras que el Iberostar con las dudas de cómo afrontará este intenso choque después de más de una semana sin partidos, una situación que este año aún no lo había vivido.



Lo que sí está claro es que la Liga, por la zona alta, se empieza a igualar y cada partido es vital para intentar buscar la mejor posición posible de cara a las eliminatorias por el título. El triunfo es necesario para los dos equipos y los dos técnicos son consciente de ello.



El Iberostar Tenerife, ya con la clasificación para el play-off en el bolsillo, piensa sobre todo en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones que se jugará en Tenerife los días 28 y 30 de abril, pero no se rinde de antemano al choque de este miércoles en el pabellón Martín Carpena.



El tiempo de descanso al Iberostar Tenerife le ha venido bien para cargar pilas y el entrenador del equipo insular sabe que quizás el grupo llegue al choque de Málaga con falta de ritmo, pero preparados para afrontar dos últimos meses en el que se requiere máxima intensidad en cada encuentro.



El Iberostar Tenerife volverá a tener en su defensa su arma para intentar sorprender al Unicaja, una defensa que irá encaminada a los tiros exteriores de los jugadores malagueños, que se encuentran en un buen momento, así como parar el rebote ofensivo de hombres como Omic o Musli.



En este sentido, a Vidorreta le preocupa el momento en el que se encuentra el pívot Georgios Bogris, el cual no ha podido entrenar con normalidad en los últimos días debido a una lumbalgia, aunque espera que pueda estar en condiciones mañana.