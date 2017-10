El Iberostar Tenerife busca recuperar la senda del triunfo en Badalona

El Iberostar Tenerife afronta este domingo en Badalona un partido importante frente al Divina Seguros Joventut, un duelo donde los tinerfeños buscarán volver a las sendas de las victorias para seguir peleando por estar entre los ocho primeros de la clasificación.



Para los tinerfeños, la derrota ante el BK Ventspils, en la primera jornada de la Liga de Campeones FIBA, fue muy dura y confían en que ante los catalanes puedan volver a demostrar que son candidatos claros para poder jugar la Copa del Rey en Gran Canaria.



Para este choque, Nenad Markovic, entrenador del conjunto insular, no podrá contar con el escolta Davin White, que sigue en el proceso de recuperación de su lesión, y espera disponer tanto de Mike Tobey como de Nico Richotti, dos jugadores que no pudieron entrenar ayer viernes con el resto de sus compañeros.



El pívot por un esguince de tobillo, aunque este sábado entrenó y se espera que pueda actuar en Badalona, mientras que el segundo, que también pudo trabajar con el resto tras unas dolencias en la rodilla. Markovic, por tanto, desplazará a Mads Bonde con el grupo para completar el cupo de doce jugadores.



Este choque será para el Iberostar Tenerife un enfrentamiento importante, no en vano se medirán ante un rival directo en la lucha por terminar la primera vuelta entre los ocho primeros y, además, volver a recuperar sensaciones de cara a próximos partidos.



Está claro que ya el cuadro lagunero tendrá escaso margen para poder ir preparando los partidos después de que el pasado miércoles haya iniciado la Liga de Campeones.



El entrenador ha avisado del potencial del cuadro badalonés y destacó que para ganar habrá que estar con mucha energía y muy concentrados sobre todo en defensa, y también recordó la intensidad que pone el conjunto catalán en todos los enfrentamientos.



Será, por tanto, un partido entre dos equipos con un potencial muy similar y serán los pequeños detalles los que puedan decantar la balanza de un lado a otro.