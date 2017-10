Iris Mbulito: "Necesitaba cambiar de aires y lo haré jugando en Arizona"

La base canterana y exjugadora del Spar Gran Canaria, Iris Mbulito , cumplirá su sueño de estudiar y jugar fuera de la isla en la Universidad de Arizona con una beca de cuatro años porque "necesitaba un cambio de aires y esta era la mejor opción".



La hija de la histórica exjugadora del CB Islas Canarias, Puri Mbulito , se trasladará en diciembre a Estados Unidos para vivir su nueva etapa en Arizona, conjunto en el que lucirá su apellido y el dorsal 23 en la camiseta.



"Maikel López (ténico del Spar) me llamó en agosto y se interesó en que siguiera jugando aquí, pero le expliqué que quería irme a estudiar y a jugar fuera. Contacté con una empresa y a través de ella la Universidad de Arizona me fichó, y me iré cuando arregle el tema burocrático. Es una gran oportunidad para seguir creciendo", ha indicado la joven, de 18 años.



Iris asegura que quería hacer algo diferente tras estar desde sus inicios en el baloncesto hasta la fecha en la disciplina del CB Islas Canarias.



"Tenía muchas ganas de estar con nuevas compañeras y un entrenador nuevo también. En Arizona seremos doce jugadoras, de las que excepto una compañera francesa y yo, todas son todas americanas. Jugaremos en Pac-12, que es una Conferencia muy fuerte en División 1", dice Iris, que ya estuvo en Arizona conociendo la que será su nueva ciudad y conjunto.



La joven jugadora tiene pensado compaginar la práctica deportiva con los estudios de alguna disciplina relacionada con las Ciencias y con el cuerpo humano y el deporte, como fisioterapia, biomedicina o biología.



En Arizona, además, seguirá su prometedora carrera deportiva, que ya la ha llevado a defender la camiseta de la selección española en categorías inferiores.



"Este pasado verano estuve jugando en dos selecciones (U 19 en el Mundial de Italia y en la U 18 en el Europeo de Hungría), que era algo que no me esperaba. Por edad, aún podré seguir jugando en las selecciones inferiores de España, antes de intentar dar el salto a la absoluta", ha señalado.



Iris, que recuerda que la generación femenina de baloncestistas del año 99 "ha sido increíble", espera que su antiguo club logre recuperar el puesto en la máxima categoría nacional, que le corresponde por su amplio y exitoso historial.



"De mi generación hemos salido casi todas las jugadoras de la isla a jugar fuera, como Lola Pendande, Ainhoa Lacorzana, Natalia Rodríguez, Mercedes Meme de la Mata, Sara Castro aunque sé que eso es un problema para el Spar Gran Canaria, a quien le deseo lo mejor y que logre ganar los partidos necesarios para ascender", revela.