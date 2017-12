Katsikaris destaca que el Fernando Martín "es una de las canchas más complicadas de España"

Fotis Katsikaris, entrenador del Iberostar Tenerife, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que el Montakit Fuenlabrada, rival de los tinerfeños este sábado en el pabellón Fernando Martín "tiene una plantilla con mucha experiencia, pero vamos con toda la intención de ganar".



El técnico griego del conjunto aurinegro añadió que el equipo madrileño "compite hasta el último segundo" y el Fernando Martín "es una de las canchas más complicadas de España".



"Además de su baloncesto es esa actitud de no rendirse jamás y eso los hace muy peligrosos", dijo Katsikaris del Montakit Fuenlabrada y donde añadió que "tenemos que hacer un buen trabajo si queremos ganar, y para ello es clave aguantar a un buen nivel los cuarenta minutos".



El máximo responsable de la plantilla canarista habló también de la lesión de Mateusz Ponitka, del que dijo que "no se ha agravado su lesión, es otra. Se la produjo al resbalarse con una de las publicidades que había sobre el parquet de la cancha del MHP Riesen, se asustó y decidimos no arriesgar porque es un jugador muy físico y de mucha fuerza".



Sobre su posible participación este sábado en Madrid, Katsikaris comentó que "tenemos un último entrenamiento y veremos como están los lesionados. Nico (Richotti) tiene más opciones de jugar, pero Ponitka lo tiene más complicado".



Fotis Katsikaris terminó diciendo que le encanta la actitud defensiva del equipo: "Puede haber errores, pero tienen una gran actitud defensiva todos", dijo el técnico, para añadir que "hay momento de partidos que tenemos bajones en ataque, algo que es normal y estamos buscando la manera de aprovechar mejor a algunos jugadores y ser sólidos".