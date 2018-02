Luis Casimiro: "Darussafaka es un equipazo ante el que no podemos relajarnos"

El entrenador del Herbalife, Luis Casimiro, ha asegurado que Darussafaka Estambul es "un equipazo" ante el que sus jugadores no deberán relajarse en el encuentro que disputarán este miércoles en el Gran Canaria Arena, aunque ya hayan logrado el pase a cuartos de final de la Eurocopa.



Casimiro probablemente no podrá disponer en este partido que cierra la segunda fase de esta competición continental de Pablo Aguilar ni de Eulis Báez, mientras que el sueco Marcus Eriksson será duda hasta última hora.



"No sabría decir si podrá recuperarse Eriksson, que ayer no entrenó, como tampoco lo hicieron Pablo Aguilar y Eulis Báez. Me temo que Pablo y Eulis no estarán, y Marcus no lo sé. Lo bueno es que todos los jugadores están dando un paso adelante y, a pesar de las bajas, el equipo está ganando partidos, incluso fuera de casa", ha dicho en rueda de prensa.



El máximo responsable técnico del conjunto grancanario no se plantea que su conjunto baje el nivel competitivo pese a que tanto el líder Darussafaka como Gran Canaria seguirán adelante en la Eurocopa, independientemente del resultado de este miércoles.



"Es difícil relajarnos con el ritmo que llevamos y más ante un equipazo que no ha perdido en esta segunda fase y que viene de jugar dos años en Euroliga. Darussafaka tiene un grandísimo entrenador como David Blatt, que hasta hace poco estaba en Cleveland Cavaliers, y que ha ganado todo en Europa", ha comentado.



Luis Casimiro ha resaltado que el conjunto turco tiene un gran potencial y un tremendo poderío físico.



"Ellos cuentan con el mejor jugador de la primera fase (Wilbekins) y con hasta siete jugadores de origen estadounidense que pueden actuar en Eurocopa. Además, tienen un gran poderío físico y, si nosotros estamos relajados, vamos mal. Es cierto que el partido no tiene trascendencia en la clasificación, pero no podemos desconectarnos", ha indicado.



El entrenador del Herbalife confía en que los espectadores puedan disfrutar de un encuentro del que ha dicho que tiene "muchos alicientes" para acudir a presenciarlo.



"Esperamos, desde la máxima exigencia, disfrutar de un partido contra un grandísimo equipo y entrenador, que dirige a jugadores importantísimos. Sabemos que ya tenemos los deberes hechos a nivel de clasificación, pero será un encuentro con muchos alicientes para venir a verlo", ha afirmado.



Por otra parte, Casimiro no ha querido desvelar si, al estar ya clasificado su equipo y debido a las bajas que registra el mismo, podría actuar este miércoles algún jugador de la cantera.



"Dependerá de si convocamos a alguno y de cómo vaya el partido, pero el guiño a la cantera es que sigan trabajando, mejorando, educándose y ayudando. Y, cuando se hayan merecido estar donde está el equipo ahora mismo, tendrán su cabida. Nosotros cuidamos la cantera y ellos deben seguir caminando para alcanzar nuestro nivel de exigencia", ha dicho.



En cuanto al partido de este miércoles, espera que su conjunto rinda mejor ofensivamente que en el encuentro disputado en Estambul.



"Tenemos más conocimiento de nuestro rival, al haberlo sufrido directamente en la primera vuelta. Allí hubo dos cuartos muy diferentes en el primer tiempo, ya que en el primero ellos se fueron en el marcador y al descanso llegamos casi igualados. En Turquía sufrimos un colapso en el juego ofensivo y espero que ahora no sea así", ha comentado.