Luis Casimiro espera que Eriksson esté disponible para la Copa del Rey

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, considera que el Montakit Fuenlabra, rival el viernes de su conjunto en la Copa del Rey, llegará herido a la isla tras perder el pasado domingo ante los isleños, aunque ha añadido que la Copa no tiene nada que ver con la Liga.



Casimiro es optimista de cara a la celebración de la Copa, que aún peligra por la huelga que pretende realizar la Asociación de Jugadores.



"Soy optimista por naturaleza y espero que podamos disfrutar de este evento, que es el mejor de nuestro baloncesto. La Copa cuenta con una gran repercusión, ya que se concentran ocho equipos durante tres días y se disputa un título", ha comentado en rueda de prensa.



La principal novedad que presentará el Gran Canaria en esta competición será la del alero sueco Marcus Eriksson, tras superar su lesión.



"Esperamos contar con Eriksson si todo va bien y también confío en que en estos tres días que tenemos de entrenamientos previos a la Copa no haya ningún percance y podamos llegar todos en buen estado de salud", ha señalado.



El técnico del Herbalife Gran Canaria considera, por otra parte, que el partido de cuartos de final del viernes ante Fuenlabrada no tendrá nada que ver con el del pasado domingo en la Liga Endesa, en el que su equipo venció por 66-86.



"Cada encuentro es diferente, y máxime en la Copa del Rey, donde no hay nunca favoritos y donde las previsiones siempre están para romperse. Nos prepararemos al máximo para poder competir en este primer partido de Copa, ante un rival que llegará herido a nivel emocional y mental, aunque este choque no tendrá nada que ver con el de la Liga", ha dicho.



En tal sentido, Casimiro prevé un duelo difícil, al medirse a un conjunto como el madrileño que es cabeza de serie en esta competición.



"Será un encuentro complicado al jugar contra uno de los cabezas de serie, y deberemos estar al máximo nivel y hacer un buen trabajo, partiendo desde los pequeños detalles, para poder ganar al final. Habrá que estar bien en defensa, ataque y rebote, y también intentaremos que la presión de jugar en casa no nos pase factura", ha indicado.



El entrenador del Herbalife ha resaltado asimismo que Fuenlabrada es un conjunto que hace las cosas muy bien.



"Ellos tienen jugadores muy peligrosos, determinantes y muy expertos. Además, su entrenador es un gran motivador y tiene a su conjunto siempre bien 'enchufado'. Fuenlabrada también tiene una gran batería defensiva a nivel táctico que te puede complicar el partido", ha asegurado.



Casimiro se ha congratulado de que su conjunto disponga de varias jornadas para preparar adecuadamente la Copa.



"Desde el pasado domingo por la noche, estamos en casa, y eso es positivo después del ritmo de viajes y partidos que hemos llevado en la primera vuelta. Todo lo que sea llegar en una buena dinámica a la Copa suma para afrontar un partido que será difícil", ha comentado.



Finalmente, el técnico se ha referido a la maldición del anfitrión en este torneo.



"Solo ha habido dos equipos que han sido campeones de la Copa como anfitriones, lo cual será un reto más, pero no quiero pensar más allá de cada minuto de juego, que es lo más importante, y que deberemos afrontarlo con la mayor calidad posible", ha manifestado.