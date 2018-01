Luis Casimiro reconoce que al Gran Canaria le faltó ambición al saberse clasificado para la Copa del Rey

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro , considera que el encuentro de este próximo domingo ante el Tecnyconta Zaragoza será "difícil" y más aún después de la dudas que tiene su conjunto, tras las últimas derrotas sufridas en la Liga Endesa y en la Eurocup.



"Cualquier partido y equipo es complicado, y eso no es un tópico. Zaragoza tiene exjugadores nuestros como McCalebb y Bellas, que pueden tener una mayor motivación, y reaparecerá Gary Neal, por lo que el partido será difícil, y más con las dudas que tenemos, porque los resultados no salen como uno querría", ha dicho en una rueda de prensa.



Casimiro cree que la mejoría de su conjunto debe pasar ineludiblemente por mejorar la faceta defensiva.



"Somos un equipo eminentemente ofensivo, que tenemos el mejor ataque de la Eurocup y el tercero mejor de la Liga. Si equilibrásemos los puntos que metemos con los que encajamos, siempre tendríamos posibilidades de ganar. Nuestra mejora debe llegar por la defensa; está clarísimo, y en eso estamos", ha reconocido.



Asimismo, no considera que los miembros de su plantilla estén físicamente cansados.



"Creo que el equipo está más cansado en el apartado mental que en el físico, al ver que en los últimos minutos se nos escapan partidos, alguno de ellos tan importante como el del pasado miércoles ante Galatasaray, y por ello es importante no caer en el desánimo ni en la frustración al ver que no nos salen las cosas como deseamos", ha considerado.



Luis Casimiro también se ha referido al nuevo refuerzo de su conjunto, el base serbio Nikola Radicevic.



"Radicevic es uno más de la partida, porque, si todo va normal, seremos diez jugadores profesionales con él este domingo. Debe aportar la dirección de juego que tiene y su frescura, al ser un chico de solo 23 años. Tuvo una lesión de cadera y ahora debe demostrar hambre y ambición para ayudar al equipo", ha comentado.



Preguntado por las críticas que está recibiendo el conjunto y el propio técnico tras la trayectoria del equipo, Casimiro piensa que muchas veces en la vida no se valoran las cosas que uno tiene.



"Creo que aquí no se está valorando lo que está haciendo este club de unos años a esta parte, aunque nosotros somos los primeros en sentirnos insatisfechos por estar novenos en la liga, y también nos dolió perder ante Galatasaray, porque de ganar habríamos estado muy cerca de los cuartos de final de la Eurocopa", ha manifestado.



En tal sentido, entiende que un sector del público y de la prensa puedan sentirse mal.



"Respeto sus opiniones, porque quieren a este club y les gustaría que nos fuese mejor. Fue un error nuestro saber que la Copa se disputaría aquí y no ser más ambiciosos para estar más arriba, pero también debemos ver el vaso medio lleno, porque dependemos de nosotros para meternos en los cuartos de la Eurocup", ha recordado.



El máximo responsable técnico, que ha afirmado que no es partidario de poner excusas, y que cuando recuerda el número de lesionados es por que se lo preguntan, ha dicho que el equipo sigue muy vivo en Liga y Eurocup.



"Estamos muy vivos en las tres competiciones (Liga, Eurocup y la inminente Copa del Rey), en una por oficio (la Copa) y en otra porque nos lo hemos ganado (Eurocup), por lo que creo que debemos apoyar a los jugadores, puesto que lo que necesitan es sentirse queridos y con confianza", ha señalado.