Luis Casimiro dice que el equipo afronta con "ganas" e "ilusión" la Supercopa

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha manifestado, tras el amistoso de pretemporada en el que su equipo se impuso al Guaros de Lara de Venezuela (87-73), que su conjunto "está bien y con ilusión para afrontar la Supercopa Endesa".



"Este encuentro ha sido difícil de jugar después del esfuerzo que hizo el equipo el día anterior ante Unicaja, y por la supermotivación que teníamos ante ese rival, pero hemos estado bien. Posiblemente el trabajo que hemos hecho en la cancha no se viese reflejedo en el resultado final, pero sí en valoración, porque ahí sí estamos trabajando bien", ha dicho.



"Nuestro rival ha hecho también un buen trabajo, y ha ido de menos a más en el torneo. Empezaron más dubitativos ante Unicaja; frente a Granada estuvieron muy bien, y ante nosotros han competido durante mucho tiempo, por lo que debo felicitarlos", ha afirmado.



El técnico del conjunto insular espera que los problemas en el tobillo de Shaq McKissic y en el hombro de Luke Fischer no vayan a más para regresar a los entrenamientos en Gran Canaria con un buen sabor de tierras granadinas.



"Creo que estamos bien para afrontar con garantías la Supercopa Endesa y con mucha ilusión. Espero que táctica y técnicamente respondamos debidamente para afrontar ese compromiso" (que disputarán el próximo viernes ante el Real Madrid en semifinales), según ha comentado.



"No sé si nos exigirán que logremos la Supercopa, pero los equipos anfitriones no la han ganado nunca, por lo cual no debe ser fácil. Intentaremos romper esa dinámica negativa, y para ello deberemos trabajar bien, para llegar lo mejor posible al viernes", ha indicado.



Luis Casimiro también ha sido interrogado por varios jugadores de su plantilla, como los tres pívots (dos de ellos nuevos este curso) y el veterano base catalán Albert Oliver.



"Tenemos tres buenos 'cincos' este año, que además son los más jóvenes del equipo, Fischer, Pasecnicks (el único que sigue del curso anterior) y Balvin, y debemos aprovechar su juventud, energía y entusiasmo", ha señalado.



"También contamos con jugadores muy expertos y de mucho nivel, como Albert Oliver y Eulis Báez. Lo mejor de Albert es que además de estar físicamente muy bien tiene ilusión por seguir entrenando cada día y jugando", ha resaltado.



Finalmente, el máximo responsable técnico del Herbalife Gran Canaria tuvo palabras de elogio para los organizadores del torneo jugado en Granada.



"La organización ha sido perfecta y, además, aquí hay mucha afición al baloncesto y es un lugar al que me agrada volver. El Palacio de los Deportes de Granada es un recinto espectacular para este deporte y espero y deseo que el equipo granadino esté peleando en la LEB para poder ascender", ha concluido.