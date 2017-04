Luis Casimiro: "Me gustaría tener el factor cancha en los 'play off'"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha subrayado este jueves que el Baskonia, su rival de este viernes en Liga, le tiene ganas a su equipo porque aún no ha conseguido vencerlo en los dos partidos que han disputado esta temporada (Supercopa y primera vuelta liguera).



"Por lo que estoy leyendo, nos tienen ganas y quieren superar nuestra energía, que es una de nuestras constantes y un sello de identidad. Será un encuentro de mucha exigencia entre dos rivales directos, que estamos empatados a victorias y nos jugamos mucho de cara a la clasificación", ha indicado Casimiro, en rueda de prensa.



El técnico del Granca ha recordado que su equipo sigue "a una victoria del primer clasificado, lo cual es muy importante", y también que, "hoy por hoy Baskonia es un rival directo" en sus aspiraciones de seguir escalando posiciones.



"Debemos ir preparados para soportar un partido intenso y duro, y hacer las cosas bien para intentar ganarlo", ha indicado.



El técnico del Herbalife ha resaltado igualmente el potencial del adversario, de quien ha recordado que está disputando la Euroliga.



"El Baskonia es un muy buen conjunto, es muy difícil sacar adelante partidos en Vitoria. Contra ellos deberemos estar dentro de la excelencia para poder ganarles en su cancha, ya que es un equipo que está muy bien armado y que tiene muchísima calidad", ha añadido.



Luis Casimiro ha subrayado que sus jugadores deben estar "orgullosos y satisfechos" de estar a estas alturas en disposición de luchar por los primeros puestos, en vista de cómo empezaron la temporada, con cuatro derrotas consecutivas en la Liga.



"Es importante que estemos en esa pelea cuando nos quedan cinco jornadas por delante para cerrar la Liga regular", ha señalado.



La principal preocupación del entrenador del conjunto grancanario es la defensa del rival y que la misma pueda bajar la intensidad en el ritmo de juego de sus pupilos.



"Ellos hacen varios tipos de defensa y eso nos puede quitar ritmo de ataque, porque al final todo está unido. Si defiendes bien, atacas mejor, y cuando te salen las cosas en ataque y defensa el equipo coge confianza. Me gustaría que tuviésemos un buen ritmo de ataque, y también la lucha en el rebote será importante", ha apuntado.



Casimiro no espera que el Baskonia reserve esfuerzos "para su partido del martes en Euroliga, porque hay mucho en juego para establecer la clasificación en la Liga Endesa de cara a los play off". "Seguro que estarán viviendo el presente, porque cada partido les puede condicionar el futuro inmediato", ha remarcado.



El técnico del Granca, que ha revelado que todos sus jugadores están en buenas condiciones físicas, incluido el base Bo McCalebb una vez superadas sus molestias en una rodilla, considera que sería un éxito estar entre los cuatro primeros al término de la Liga regular.



"Eso es lo importante e interesante. Hay mucha igualdad y decidirán los averages, pero me gustaría tener el factor cancha a favor en los play off", ha confesado. Y, tras ser preguntado, ha añadido al respecto que "habría morbo" si su conjunto se enfrentase al Iberostar Tenerife.