Marcus Eriksson: "No deberíamos volvernos locos si perdemos algún partido"

El alero internacional sueco del Herbalife Gran Canaria, Markus Erikson, considera que no deberán volverse locos si pierden algún partido, tras un gran arranque en la Liga Endesa en la que han ganado los tres encuentros disputados hasta la fecha.



"Vamos a jugar un partido muy difícil en Andorra porque ellos no han empezado la competición como querían y seguro que jugando en casa van a salir con muchas ganas de hacer un buen encuentro, por lo que tendremos que estar preparados para esto", señala.



El jugador incorporado este curso a la disciplina del Gran Canaria recuerda que Andorra solo perdió un encuentro el pasado año en su casa, por lo que a buen seguro será difícil vencer este domingo.



"Ellos tienen grandes jugadores y sabemos que será complicado ganar allí, por lo que tendremos que estar concentrados durante los 40 minutos y hacer un encuentro sólido para vencer. Andorra va a salir a tope, porque no ha ganado aún, y nosotros deberemos jugar duro", afirma.



El alero también indica que se está sintiendo bien en el plano personal, gracias a que el Gran Canaria está realizando un juego "bastante rápido y con muchos contraataques".



"Tenemos doce jugadores que podemos aportar en cada partido y vamos a intentar seguir en la misma línea, trabajando como equipo. Individualmente intento jugar de una manera agresiva en ataque y defensa para ayudar a mi equipo", manifiesta.



Pese a la buena trayectoria del Herbalife Gran Canaria en la Liga, Eriksson cree que ningún encuentro ha sido fácil.



"Tenemos que seguir trabajando duro en los entrenamientos y no volvernos locos si perdemos algún partido, sino intentar seguir jugando lo mejor posible durante los 40 minutos", indica.