Marrero: "El mejor partido de presentación del Gran Canaria es la Supercopa ante el Madrid"

El director de operaciones del Herbalife Gran Canaria, Juan Ramón Marrero, ha destacado a Efe que "no puede haber mejor partido de presentación" ante los aficionados del equipo que el encuentro de semifinales de la Supercopa que medirá al conjunto amarillo ante el Real Madrid en su cancha del próximo día 22.



El Herbalife Gran Canaria disputó un partido amistoso a puerta cerrada este pasado domingo ante el Ratiopharm Ulm de Alemania -rival en la primera fase de la próxima Eurocup-, al que se impuso por 95-93 gracias a dos tiros libres anotados por el ala-pívot Eulis Báez cuando el cronómetro se encontraba a cero.



"Llevamos varios años jugando ante el Ratiopharm, aprovechando que realizan su pretemporada en la isla, pero en realidad son encuentros de entrenamiento. El año pasado sí se jugó en el Centro Insular de Deportes con acceso para afición y prensa, ya que lo recaudado fue para paliar los gastos de recuperación de nuestro ex jugador Greg Stewart", ha dicho.



"Esta misma semana vamos a disputar el Circuito Movistar de la Liga Endesa en la península y tenemos también la Supercopa en la isla, no nos cuadraba jugar ante Ratiopharm un amistoso oficial, que además requiere una mayor infraestructura y costes añadidos", ha reconocido.



Marrero recuerda que en el pasado el equipo ha hecho partidos de presentación ante sus seguidores, algo que este año no ha sido posible, debido al calendario de preparación.



"Pero no lo descartamos en el futuro. Además, teniendo aquí la Supercopa, en la que jugaremos ante el Real Madrid, consideramos que no puede haber un mejor partido de presentación, y además oficial", ha defendido.



El alto ejecutivo del Herbalife Gran Canaria ha señalado que con la disputa de estos encuentros no se está "ocultando absolutamente nada", como pueda ser el apartado estadístico, sino que siguen la línea de los años anteriores de jugar a puerta cerrada.



Juanra Marrero se encuentra este lunes en Madrid, donde tenía previsto asistir a una reunión con presencia del secretario de Estado para el Deporte "para tratar de la problemática de la Liga ACB".