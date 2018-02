Nicolás Brussino admite que "seguramente" sean favoritos, pero recalca que el Fuenlabrada "tiene un muy buen equipo"

El alero argentino del Herbalife Gran Canaria, Nicolás Brussino, ha asegurado que el Montakit Fuenlabrada, rival en cuartos de final de la Copa del Rey, tiene "muy buen equipo", y por ello, los jugadores isleños no deberán relajarse si no quieren verse apeados de esta competición.



"No tenemos que relajarnos tras la victoria liguera del domingo pasado en Fuenlabrada (66-86), porque el del viernes será un nuevo encuentro y si tenemos un mal día lo podemos pagar y quedarnos fuera de la Copa. Por ello, tendremos que estar muy concentrados y atentos, porque ellos tienen un muy buen equipo", ha indicado.



Brussino es de la opinión de que el Gran Canaria parte como favorito en esta eliminatoria de cuartos por diversos motivos.



"Seguramente seamos favoritos tanto por jugar en nuestra cancha como por el buen momento en que nos encontramos. Estamos muy contentos de jugar en casa, porque ese apoyo de los aficionados supondrá un plus para nosotros, y esperamos que nos sirva para ganar", ha comentado.



El jugador del Herbalife también ha recordado que su conjunto llegará a esta Copa con una dinámica muy positiva en cuanto a juego y resultados.



"Tenemos muchas ganas de jugar la Copa del Rey tras lograr cinco victorias seguidas (entre Liga y Eurocup), y espero que nuestro equipo pueda aprovechar este momento tan bueno que estamos viviendo", ha manifestado.



Asimismo, el alero está satisfecho por el rendimiento de su conjunto y por el suyo propio.



"El equipo está recuperando lesionados y los últimos en incorporarnos nos estamos acoplando bien y sumando poco a poco. Lo bueno de nuestro conjunto es que somos 12 jugadores y cada uno tenemos mucho poder. En mi caso, voy de menos a más y estoy muy contento con mi labor", ha afirmado.