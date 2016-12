Octavo triunfo del Iberostar Tenerife en Europa, que se mantiene líder del Grupo D

El Iberostar Tenerife venció este miércoles al Juventus Utena (79-57) y se mantiene líder del Grupo D de la Champions League, en un choque en el que los canaristas no jugaron bien, pero en el que no tuvieron excesivos problemas para vencer a un rival lituano que tampoco demostró mucho.



La falta de intensidad defensiva de los laguneros en los primeros instantes del choque, unido a la falta de acierto en el tiro exterior, hizo que el equipo lituano se pusiera por delante en el marcador (5-10).



Reaccionó rápido el conjunto de Vidorreta, ya que solo era cuestión de apretar bien en defensa y buscar otra alternativa que no fuera el tiro de tres puntos, y así fue, jugando con los interiores y haciendo una rápida transición defensa/ataque, el Iberostar Tenerife empezó a controlar el choque.



Un parcial de 16-2 (21-12) dejó claro que el equipo insular cuando quisiera se marchaba en el electrónico.



En el segundo cuarto, el Juventus Utena se mantuvo bien en el partido con los aciertos de Diggs y Sulskis y la falta de concentración de los locales fue otro motivo de ello.



No obstante, el cuadro canario en este segundo cuarto logró alcanzar la máxima ventaja hasta el momento (32-20), una diferencia que volvió a reducir el cuadro lituano que no quiso entregar el choque e intentar buscar alguna fórmula para darle un giro al choque.



Avisó el Juventus Utena tras le descanso, la aparición de Bickauskis, los puntos y rebotes de Capukatis y la rapidez de Diggs llevó al combinado lituano a acercarse a un inquietante 41-37.



Un toque de atención desde el banquillo a sus jugadores de Vidorreta supuso un cambio de actitud en el grupo, sobre todo en ataque y eso llevó a que el Iberostar Tenerife iniciara, a partir del minuto 27 (50-39), el camino hacia el triunfo.



Con 60-43 concluyó el tercer cuarto, una diferencia más que suficiente para afrontar un último con mayor tranquilidad.

Ficha técnica 79 - Iberostar Tenerife (21+18+21+19): San Miguel (-), Grigonis (10), Doornekamp (7), Hanley (-), Bogris (10) -inicial-, Abromaitis (9), Bassas, Taqwa Piñero (14) Niang Petit (12), Vázquez (11), White (6) y Omeragic (-).



57 - Juventus Utena (14+14+15+14): Diggs (12), Sulskis (9), Sirutavicius (8), Vasylius (2), Capukatis (9) -inicial-, Parker (3), Bickauskis (14), Galdikas (-) y Best (-)



Árbitros: Calik (POL), Horozov (BUL) y Obradovic (BIH). Señalaron técnica a Grigonis (min.29). Eliminaron por faltas a Capukaitis (min.37).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, ante 2.853 espectadores, según datos facilitados por el club.