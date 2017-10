Oliver: "Vamos a ver cuánto más puedo alargar esta etapa"

El base catalán reconoció que no recordaba que ya se hubiesen cumplido los 20 años desde que debutase en la Liga, precisamente con el Joventut de Badalona.



"Me sorprendió recibir tantas felicitaciones a través de las redes sociales, y vamos a ver cuánto más puedo alargar esta etapa. Cuando fiché aquí lo hice por dos años, pero quería estar más tiempo. Cumplir cinco no lo veía fácil, y ya veremos qué ocurre cuando acabe la temporada", dijo.



En cualquier caso, el jugador reconoció que su familia -reside en la isla junto a su esposa y sus dos hijos- "está encantada en Gran Canaria, y eso es algo muy positivo".



"Yo me encuentro muy a gusto en este club, y además estoy bien físicamente y me lo paso bien jugando, por lo que por mí estaría en activo hasta la edad de jubilación -se ríe-. Sin embargo, ahora lo que toca es disfrutar del día a día, y hacer un buen partido este domingo", reveló.



Oliver señaló que para él es "un misterio" su buen estado de forma actual, a su edad, y que esté tan fino en los lanzamientos.



"No creo que acabe la campaña como hasta ahora, metiendo 15 o 16 puntos por partido, aunque intentaré que dure esa racha. De todos modos, lo importante es que hemos empezado bastante bien la Liga, aunque es cierto que todavía podemos mejorar mucho", comentó.

Respecto al partido de este domingo, Oliver dice que tienen que "mejorar cosas y hacer un buen partido ante la Penya, que será un rival duro".



El base claretiano recordó que su equipo viene de perder dos encuentros consecutivos, en Liga Endesa y Eurocup, aunque cree que el 'Granca' "tiene que crecer y el domingo esperamos dar un pasito más en ese sentido".



"Nuestro rival no han ganado ningún encuentro hasta ahora, pero en su casa han competido bien ante el Barcelona y Tenerife. Sabemos que será un contrincante duro aunque les falta un jugador importante como Alexander Rouff, pero ya demostraron el pasado año que es un equipo que va mejorando según pasa el tiempo", indicó.