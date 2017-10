Oliver espera llegar "lo más lejos posible" en la Eurocup

El veterano base del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, señaló que el Zenit San Petersburgo, rival este miércoles en el Gran Canaria Arena en el primer partido de la Eurocup, es un conjunto que "anota mucho", por lo que intentarán que sus jugadores "no se sientan a gusto".



El jugador catalán ha indicado en una rueda de prensa que están con "muchas ganas" de empezar esta competición, en la que tienen la esperanza de llegar "lo más lejos posible".



"Los últimos años hemos competido muy bien en la Eurocup, y aunque los viajes serán duros y largos, estamos encantados de disputarla. Zenit tiene jugadores de mucha calidad, y varios que han jugado en nuestra Liga, como Laprovittola, Kuric y Whittington. Es un equipo capaz de anotar mucho, e intentaremos que no se encuentren muy cómodos", ha señalado.



El base del conjunto grancanario ha concedido mucha importancia a realizar una buena defensa para poder ganar el encuentro.



"La defensa siempre es importante. Nuestro ritmo es alto y hemos jugado partidos logrando muchos puntos, pero eso no quiere decir que no haya una buena defensa, y más en nuestro caso, que somos un equipo agresivo que va a por el balón y que intentamos provocar los errores del rival", ha afirmado.



Asimismo, Oliver cree que su ex compañero Kyle Kuric es uno de los más a tener en cuenta en el Zenit.



"Kuric es un jugador muy difícil de defender, y que además cada año que pasa mejora su juego en ataque y defensa. Es un tirador muy bueno, pero tiene muchas más virtudes en ataque. Vamos a intentar limitarle y que sus tiros sean los más difíciles posibles", ha considerado.